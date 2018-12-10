Василия Московца выдвинули в мэры Челябинска

Челябинцам надоело, что им навязывают мэров, от которых потом невозможно добиться ни эффективной с точки зрения горожан работы, ни отставки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», народное избирательное объединение «Горожане» выдвинуло единого кандидата на пост главы областного центра – активиста движения «СтопГОК» Василия Московца.

Напомним, прежнего мэра Евгения Тефтелева, снискавшего славу худшего руководителя в истории города, в ноябре отправили в отставку. На ближайшем заседании городской Думы, намеченном на 18 декабря, планируется объявить о выборах нового градоначальника. Выборы будут непрямые: специальная комиссия отбирает из выдвинувшихся претендентов несколько кандидатур и предлагает депутатам городской Думы, которые как бы и выбирают главу городской администрации. Подобная схема позволяет без особых хлопот проводить нужных кандидатов и до сих пор давала сбой только в Миассе, где представители городского Собрания пытаются отстаивать разнонаправленные интересы.

«Мы понимаем, что действующий состав городской Думы и областного правительства, из которых будет составлена комиссия по выборам мэра, ни за что не пропустит к власти кандидата народа, – отмечают в инициативной группе. – Но мы работаем на перспективу: впереди выборы губернатора, в районные Советы и городскую Думу».

«Горожане» намерены воспользоваться избирательной кампанией, как трибуной, и обозначить позицию по жизненно важным для мегаполиса вопросам.

Основными блоками предвыборной программы Василия Московца станут «Экология», «ЖКХ», «Транспорт», то есть те сферы, в которых на сегодняшний день накопилось больше всего проблем.

Челябинцам предложили вносить свои идеи в общую концепцию.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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