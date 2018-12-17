Врио главы Челябинска определился со временем встречи с экоактивистами

Врио мэра Челябинска Владимир Елистратов попытается реабилитироваться после неудачной встречи с экологическими активистами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», власти Челябинска планируют встретиться с экоактивистами через неделю. Об этом врио главы города Владимир Елистратов сообщил журналистам сегодня после традиционного аппаратного совещания.

При этом чиновник попытался снять значительную долю ответственности за состояние окружающей среды Челябинска с мэрии. «Экологией занимается министерство экологии, но и мы не будем стоять в стороне, – заявил градоначальник. – Все, что касается нас, мы делаем – например, пыль убираем с дорог и тому подобное. Что касается встречи с активистами, то мы намерены встретиться еще раз через неделю. Проработаем все 12 пунктов их требований. Там есть и нормальные требования, а есть немного фантастические. Обсудим все».

Напомним, первая попытка Владимира Елистратова пообщаться с задыхающимися от смога горожанами состоялась 12 декабря, когда несколько десятков челябинцев «оккупировали» коридоры мэрии, чтобы высказать врио главы города свое возмущение состоянием атмосферного воздуха. Попытка оказалась явно провальной: чиновника, убеждавшего горожан, что за 20 лет экологическая ситуация в Челябинске существенно улучшилась, просто подняли на смех. В итоге Владимир Елистратов пообещал внимательно ознакомиться с требованиями экоактивистов и встретиться с ними еще раз. Но встреча будет проходить «не в таком формате», предупредил временный мэр.

Челябинск, Виктор Елисеев

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