«Мусор – это друзья Путина». Оппозиционер, лишенный слова в Госдуме, выступил со скандальным видеообращением

Известный оппозиционер, экс-депутат Госдумы, лидер «Партии перемен» Дмитрий Гудков выступил со скандальным видеообращением, в котором обвинил в обострении мусорного коллапса в стране «друзей» президента РФ Владимира Путина. Политик сообщил, что поводом для выступления стали слушания в Госдуме по проблемам экологии и безопасного обращения с отходами, где ему не позволили сделать заявление с трибуны.

«Сегодня в Думе экологические слушания, позвали непарламентские партии. Увидев меня в списках, Совет Думы решил не давать мне слова. Ну что ж, раз они не хотели видеть меня на их трибуне – пусть смотрят в нашем интернете. И да, давненько в Думе не звучали такие простые слова: «Мусор – это друзья Путина», – заявил Гудков на своей странице в «Фейсбуке».

В видеообращении политик сообщил, что приехал в Госдуму для того, чтобы «рассказать о беспределе мусорной мафии», однако ему отказали в праве задать вопрос. «Все проблемы можно решить, если их решать. Но мусорную проблему при этой власти решить никак не получится, – говорит Гудков в видеоролике. – Все просто: она зарабатывает на ней деньги. Мусорный бизнес – это очень выгодно, собирай плату и сваливай все в кучу. А те, кто живет рядом с этими кучами, они потерпят. Ведь это обычные люди, они не члены кооператива «Озеро». Есть ли хоть одна свалка или полигон отходов на Рублевке? Ни одного. Свалка – это под Коломной, куда планируют вывезти 6 млн тонн мусора, и где вырастет 43-метровый «мусорный Кремль». Свалка – это Архангельск, куда Москва планирует вывозить свой мусор. Свалка – это там, где не живут друзья Путина».

Гудков обратил внимание, что под Коломной находится ферма администрации президента, которая производит мясо и молоко. «Так вот, свалка приходит – ферма переезжает, а люди остаются», – заявил он.

В ролике оппозиционер назвал тех, кто, по его мнению, зарабатывает на сфере обращения с отходами. «Например, Чайка собирает плату за вывоз мусора, Роттенберг везет его на свалки на полигоны, а там с распростертыми объятиями уже ждет Чемезов со своими ядовитыми мусоросжигающими заводами», – говорит он.

«Чайкам и Ротенбергам все равно. Они живут в Швейцарии и Финляндии, а портят экологию у нас, в России. Мусор – это друзья Путина. Мусор – это нынешняя власть. Это токсичная партия «Единая Россия», которая легализовала все свалки, а сегодня запретила мне сказать об этом с парламентской трибуны».

В Государственной думе сегодня прошел правительственный час, в рамках которого шла речь об экологии и безопасном обращении с отходами. К участию были приглашены непарламентские партии. В частности, вопросы министру природных ресурсов РФ Дмитрию Кобылкину задавали представители «Коммунистов России», «Партии Зеленых», «Гражданской платформы», «Яблока». Так, лидер «Коммунистов России» Максим Сурайкин поинтересовался, не стоит ли ввести в стране природную ренту, когда доля от доходов, получаемых от добычи природных ресурсов, направляется на счета граждан. Кобылкин кратко ответил, что правительство «все же склонно все переводить государству, а не гражданам».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 05.12.18

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