Жители Красноярска готовят новый митинг против мусорной реформы

Жители Красноярска собираются провести второй митинг против мусорной реформы.

Протестная акция запланирована на 3 февраля, заявлено участие в митинге 300 человек. Об этом говорится в поданном в городскую администрацию уведомлении. Копию документа разместила в Facebook глава инициативной группы Евгения Елизарьева.

В уведомлении отмечается, что участники митинга выразят протест против «резко ведущей к дальнейшему обнищанию людей позиции администрации Красноярска, депутатов горсовета, правительства Красноярского края и губернатора по вопросам, связанным с «мусорной реформой». «Несмотря на то, что все причастные стороны признают неподготовленность инфраструктуры, частичную несостоятельность регоператоров, тем не менее обременяют граждан оплатой за несуществующую услугу уже в ближайший период», – указывают организаторы протестной акции. По их мнению, «реформирование системы нужно разделить на несколько этапов». Кроме того, полагают активисты, следует отложить взимание платы с граждан до 1 февраля 2020 года и заняться «формированием инфраструктуры, логистикой».

Активисты планируют провести митинг на Театральной площади или на территории у Большого концертного зала филармонии на проспекте Мира, 2Б. В ходе акции протеста будет организован сбор подписей под обращением к президенту РФ Владимиру Путину.

Напомним, впервые красноярцы вышли на митинг против мусорной реформы 16 декабря. Они потребовали перенести сроки внедрения новой системы обращения с твердыми бытовыми отходами. По мнению митингующих, Красноярск к ней не готов, поскольку на данный момент в городе есть только два мусорных полигона, что недостаточно. В протестной акции участвовали более 100 горожан.

С 1 января 2019 года в России стартовала мусорная реформа. Отныне бытовые отходы должен вывозить специально назначенный региональный оператор. С этого года плата за складирование, вывоз, сортировку, переработку и утилизацию мусора в большинстве регионов рассчитывается по количеству прописанных в квартире жильцов. Ранее стоимость этой услуги определяли по площади жилья. В Красноярске горожане теперь платят по числу прописанных в квартире: 79 рублей за человека для жителей левого берега, 89 рублей – для правого берега. Ответственность за вывоз ТБО лежит на двух региональных операторах.

Однако первые результаты проведения мусорной реформы в Красноярске оказались плачевными: с начала года в красноярских дворах начал скапливаться мусор в огромных объемах. Многие горожане стали жаловаться на переполненные баки. Отходы начали выбрасывать поблизости от них. В некоторых районах мусор не вывозился более 10 дней. Городские власти обещали решить проблему в ближайшее время, отметив, что один из региональных операторов не справился с утилизацией отходов.

Ранее на этой неделе недовольные ситуацией с вывозом бытового мусора в Красноярске горожане собрали посылки с отходами и отправили их депутатам Госдумы и сенатору от Красноярского края. Активисты записали видео и выложили его на YouTube, чтобы привлечь внимание властей к проблемам с утилизацией мусора: «Депутаты, сенаторы, что вы там сидите? Для чего мы вас выбирали? Посмотрите, в каком городе мы живем! Вот берите и нюхайте родной мусор Красноярска».

Красноярск, служба информации РИА «Новый День»

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