В Тюмени прошел стихийный массовый митинг против «мусорной» реформы (ФОТО)

Тюменцы вышли на стихийный митинг против повышения тарифов на вывоз мусора. На Центральной площади города около памятника Ленину собралось несколько сотен человек, в том числе все местные депутаты КПРФ, общественные активисты, представители ОНФ, экологи, члены общественной палаты, – передает корреспондент «Нового Дня». Журналисты были, однако только пишущие, без телевизионных камер.

Люди пришли без плакатов, ничего не скандировали, просто обсуждали «мусорную» реформу» и собирали за ее отмену. Секретарь обкома КПРФ, депутат облдумы Тамара Казанцева воспользовалась ситуацией и прямо на месте провела депутатский прием граждан, которые подходили к ней с вопросами о новых тарифах на вывоз ТКО.

В ходе мероприятия была озвучена предположительная дата нового (согласованного) митинга против реформы. Акция протеста планируется на 3 февраля, ее организаторами на этот раз намерены выступить члены КПРФ.

Напомним, организаторами митинга, который должен был состояться в Тюмени сегодня, 20 января, были представитель комитета протестных действий Тюмени Татьяна Казанцева, представитель инициативной группы «Тюмень против мусора» Светлана Бачурина, секретарь тюменского обкома РОТ ФРОНТ Сергей Целых, глава тюменского обкома советских женщин Татьяна Целых и секретарь тюменского обкома РКРП Михаил Савелков. Трое последних накануне мероприятия неожиданно заболели и подали в мэрию заявление об отмене митинга.

Руководитель тюменского отделения РКРП Александр Черепанов заявил «Новому Дню», что оставшиеся Казанцева и Бачурина не способны организовать мероприятие, поэтому митинга не будет. Сегодня политический труп Черепанова помянули члены движения «Диванных войск» – люди в желтых жилетах возложили цветы к памятнику Ленина.

Стоит отметить, что полиция собравшихся не трогала и наблюдала за происходящим издалека.

Тюменская общественность возмущена новыми тарифами на вывоз мусора и требует отмены или хотя бы переноса «мусорной» реформы. Жители города не верят в корректность расчетов и нормативов и требуют доказать их обоснованность.

За два дня до митинга губернатор Александр Моор решил снизить градус социального напряжения. Он сообщил, что позволит выбирать жителям региона способ расчета стоимости услуг за вывоз мусора: исходя из количества жилой площади, или по факту. При этом местным журналистам запретили писать новости, в которых подвергаются сомнению правильность реализации мусорной реформы и обоснованность тарифов на вывоз ТКО.

Региональным мусорным оператором Тюменской области стала компания ООО «Тюменское экологическое объединение» (ТЭО), подконтрольное энергетикам, бенефициарам «Корпорации СТС» Алексею Боброву и его партнеру Артему Бикову. Согласно расследованию штаба Навального, настоящей целью реформы отрасли обращения с отходами в исполнении правительства области стало увеличение размера активов коммунальных олигархов – тюменцы получили коррупционный налог в виде повышенного тарифа и будут платить за вывоз мусора как в Европе, не получив ничего взамен.

Тюмень, служба информации

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