Тюменские власти заявили о росте цен на вывоз мусора

Жители Тюменской области будут платить 5 рублей 4 копейки с 1 кв. м жилой площади за вывоз мусора с 1 января 2019 года. Об этом 26 декабря сообщил на пресс-конференции заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин.

По его словам, закон позволяет устанавливать плату, исходя либо из количества проживающих в квартире, либо из площади жилья. В Тюменской области был выбран второй вариант. «Такой режим оплаты поддерживает менее обеспеченные семьи, проживающие в небольших домах и квартирах, – сказал замгубернатора. – Если бы плата за вывоз мусора начислялась из расчета на одного человека, то для таких семей она была бы намного выше».

В среднем население накапливает по 10 килограммов отходов в год на один квадратный метр жилплощади, – заявил чиновник. «Для расчета нормативов и тарифа во всех муниципалитетах Тюменской области в течение года проводились замеры накопления мусора в жилых домах и на других объектах в различные сезоны», – уверяет он.

Переход на новую систему оплаты вывоза ТКО приведет к удорожанию услуги для граждан, однако для населения Ишима, Ялуторовска и еще 16 сельских районов плата станет ниже. Если взять в качестве примера квартиру площадью 54 кв. м, то для жителей Аромашевского района ежемесячная плата за вывоз мусора снизится более чем на 95 рублей, для жителей Бердюжского района – на 80 рублей, для жителей Вагайского района – на 287 рублей.

«В областном центре ежемесячная плата за вывоз мусора увеличится примерно на один рубль с квадратного метра в месяц», – сказал Вахрин.

Напомним, региональным мусорным оператором Тюменской области стала компания ООО «Тюменское экологическое объединение» (ТЭО), подконтрольное энергетикам, бенефициарам «Корпорации СТС» Алексею Боброву и его партнеру Артему Бикову. Также бизнесмены занимаются ТКО на Ямале и в Свердловской области. Компания заключила с Тюменской областью концессионное соглашение на строительство трех мусоросортировочных заводов. Один из них, стоимостью в 1,7 млрд рублей, уже построен в Тюмени.

Стоит отметить, что в руках предприятий, аффилированных с Бобровым и Биковым сосредоточена практически вся коммунальная сфера региона – электроэнергия, теплоснабжение и даже расчетное обслуживание по квитанциям ЖКХ. При этом почти 100% «Корпорации СТС» принадлежит частным коммерческим компаниям, зарегистрированным в Австрии. Тюменские общественники уже потребовали устроить экспроприацию для компаний Бикова и Боброва, чтобы снизить тарифы на коммунальные услуги.

Тюмень, служба информации

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