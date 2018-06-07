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Четверг, 7 июня 2018, 19:41 мск

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Прокурора Тюменской области попросили проверить мусорного регоператора

Фото Pixabay

Прокурора Тюменской области попросили защитить граждан от регионального оператора по обращению с ТБО – ООО «Тюменское экологическое объединение». С заявлением в надзорное ведомство обратился общественник Алексей Савоськин.

Он рассказал, что жителям Тюмени стали приходить уведомления с предложением заключить договор на оказание услуг по вывозу мусора. Договор написан очень мелким шрифтом, пожилые люди смогут прочесть его только с лупой. Кроме того, беспокойство общественника вызвал тот факт, что подписать бумаги регоператор предлагает через посредника – АО «ЭК «Восток».

«Почему за оказанные услуги оплата осуществляется третьему лицу – посреднику, а не прямому исполнителю услуги? Какое юридическое лицо является регоператором по обращению ТБО – «ТЭК» или АО «ЭК «Восток», как получатель денежных средств? Не является ли ООО «ТЭК» ничтожной прослойкой, которая не сможет ответить по своим обязательствам перед бюджетом и гражданами? И как это соотносится с условиями проведенного конкурсного отбора?», – задает вопросы Савоськин.

Он просит прокурора дать правовую оценку происходящему и разъяснить – нужно ли гражданам заключать письменный договор на оказание услуг, либо это будет публичный договор, по которому отношения регулируются законодательством и муниципальными актами.

Ранее сами представители «ТЭО» сообщали, что контракт с потребителями будет заключен автоматически, как только они оплатят коммуналку за январь 2019 года или любой другой последующий месяц. Отсутствие заключенного договора с жителями не снимает с регоператора обязанностей по вывозу отходов. Но и не оплачивать эти услуги тюменцы не могут.

«Если договор заключать надо, то необходимо разъяснить – в каких форматах, шрифтах и иных условиях, исключающих кабальность и ничтожность договора», – говорится в заявлении на имя прокурора. Автор обращения просит Владимира Владимирова принять меры прокурорского реагирования в отношении должностных лиц правительства Тюменской области и регоператора, а в случае признаков уголовных деяний – передать материалы в СКР.

Напомним, компания «ТЭО» принадлежит физлицам. Возглавляет ее бывший топ-менеджер СУЭНКО Константин Фрумкин. СУЭНКО, в свою очередь, связана с известным энергетиком, который контролирует профильные активы в «тюменской матрешке» – Артемом Биковым.

Стоит отметить, что структуры уральских энгергетиков Артема Бикова и Алексея Боброва уже фактически занимаются работой с мусором в Тюменской области. В прошлом году аффилированное с бизнесменами «Интертехэлектро» стало победителем тендера на строительство мусороперерабатывающего завода в Тюмени. Заказчиком работ выступило «Тюменское экологическое объединение», ранее заключившее концессионное соглашение с областным правительством. Энергосбытовая компания «Восток» также связана с Биковым и Бобровым. Таким образом, подряд по учету потребителей получила отнюдь не посторонняя организация.

Тюмень, служба информации

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