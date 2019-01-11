Тюмень против «мусорной реформы»: мэрия согласовала митинг в центре города, а общественники подали в суд на губернатора

Администрация Тюмени согласовала проведение митинга против повышения тарифов на вывоз мусора. Как рассказал «Новому Дню» председатель комитета по межнациональным отношениям Роман Малыгин, акция протеста, как и просили ее организаторы, пройдет на Центральной площади у памятника Ленину с 13 до 15 часов 20 января.

«Никаких других мероприятий на это время в этом месте у нас запланировано не было, при подаче уведомлений нарушений допущено не было, поэтому и оснований для отказа нет», – сказал Малыгин. Он добавил, что заявлено участие в митинге 2 тыс. человек, однако предположил, что количество протестующих будет гораздо меньше.

Напомним, тюменская общественность возмущена новыми тарифами на вывоз мусора и требует отмены или хотя бы переноса «мусорной» реформы. Перед новогодними праздниками чиновники объявили, что с 1 января жители Тюменской области будут платить 5 рублей 4 копейки с 1 кв. м жилой площади за вывоз мусора (из расчета 6 тыс. за тонну отходов и нормы потребления в 10 кг мусора с кв.м.).

Тюменцы не поверили в корректность расчетов и нормативов, а чиновники не смогли объяснить, почему тариф оказался именно таким. Накануне обсуждение реформы прошло в здании департамента недропользования и экологии Тюменской области. В мероприятии приняли участие глава администрации Тюмени Руслан Кухарук, директор областного департамента тарифной и ценовой политики Евгений Карташков, генеральный директор региоператора (ООО «ТЭО») Константин Фрумкин. Никто из них не дал внятного ответа на вопросы, почему вывоз мусора так сильно подорожал (раньше плата составляла от 1,6 рубля до 3,9 руб. за метр), почему плата будет собираться с квадратного метра, а не с человека, почему для садовых обществ тариф вырос в три раза.

По итогам собрания было принято решение о создании рабочей группы на базе общественной палаты, которая займется вопросами «мусорной» реформы.

Один из общественников – Юрий Рябцев – подал административное исковое заявление в Тюменский областной суд об оспаривании решения органа государственной власти. Ответчиком значится губернатор Александр Моор.

Как рассказал Рябцев «Новому Дню», 29 ноября 2018 года Моор подписал постановление правительства о внесении изменений в Территориальную схему обращения с отходами, в том числе с ТКО (была принята в 2016 году).

«В нарушение закона департамент недропользования и экологии Тюменской области не разместил раздел территориальной схемы «Прогнозные значения предельных тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами». Таким образом, чиновники лишили граждан возможности ознакомления с документами о прогнозных значениях предельных тарифов по обращению с ТКО, лишил граждан права участвовать в управлении делами государства и решать вопросы местного значения. В результате тариф на вывоз мусора для тюменцев вырос до 5 рублей с 1 кв. м жилой площади», – пояснил общественник. Он просит суд признать незаконным постановление правительства Тюменской области об изменении территориальной схемы и приостановить его.

Напомним, региональным мусорным оператором Тюменской области стала компания ООО «Тюменское экологическое объединение» (ТЭО), подконтрольное энергетикам, бенефициарам «Корпорации СТС» Алексею Боброву и его партнеру Артему Бикову. Компания заключила с Тюменской областью концессионное соглашение на строительство трех мусоросортировочных заводов. Один из них, стоимостью в 1,7 млрд рублей, уже построен в Тюмени.

В конце декабря штаб Навального в Тюменской области опубликовал большое расследование, в котором подробно объяснил, почему стоимость строительства завода завышена как минимум в два раза. Кроме того, в штабе напомнили о словах замгубернатора Вячеслава Вахрина, который заявлял, что с началом работы ООО «ТЭО» в качестве регоператора открывается перспектива по уменьшению стоимости перевозки мусора – самой значительной составляющей тарифа (70% по оценке Вахрина).

Авторы исследования подробно аргументируют свою позицию, согласно которой настоящей целью реформы отрасли обращения с отходами в исполнении правительства области стало увеличение размера активов коммунального олигарха Артема Бикова. В штабе сделали вывод о том, что тюменцы получили коррупционный налог в виде повышенного тарифа и будут платить за вывоз мусора как в Европе, не получив ничего взамен.

Стоит отметить, что в руках предприятий, аффилированных с Бобровым и Биковым сосредоточена практически вся коммунальная сфера региона – электроэнергия, теплоснабжение и даже расчетное обслуживание по квитанциям ЖКХ. При этом почти 100% «Корпорации СТС» принадлежит частным коммерческим компаниям, зарегистрированным в Австрии. Тюменские общественники уже требовали устроить экспроприацию для компаний Бикова и Боброва, чтобы снизить тарифы на коммунальные услуги.

Тюмень, служба информации

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