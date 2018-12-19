Курган встал в авангарде борьбы за честные тарифы ЖКХ, уральские регионы подхватывают инициативу

Курганская область неожиданно вырвалась в лидеры уральской медиаповестки. В регионе начался пересмотр обоснованности сформированных ранее тарифов в ряде сфер коммунального хозяйства. Процесс затрагивает интересы влиятельных энергетиков Артема Бикова и Алексея Боброва и уже пошатнул их уверенные позиции в Зауралье.

На прошлой неделе в Курганской области было расторгнуто соглашение с региональным мусорным оператором – тюменским ООО «Компания «Рифей», входящим в бизнес-империю Бикова и Боброва. Официально, этого потребовало УФАС, неофициально – инициатором разрыва отношений при поддержке федерального центра выступил врио губернатора Вадим Шумков. Он стал первым в УрФО главой региона, который открыто назвал тарифы энергоолигархов необоснованными.

«Правительство региона считает завышенным размер предполагаемого тарифа по сбору и утилизации мусора для населения. Есть недочеты и упущения и в схеме обращения с ТКО, которые также влияют на рост возможного тарифа. Необходимо серьезно дорабатывать этот сложнейший и системный вопрос», – написал Шумков на своей страничке «ВКонтакте».

Напомним, под контролем бенефициаров корпорации СТС находится фактически весь коммунальный рынок Зауралья, в руках Бикова и Боброва генерация, теплоснабжение, электроэнергия, водоканал. Тарифы монополистов называют самыми высокими в УрФО, что препятствует развитию промышленности и повышает социальную напряженность. В марте 2018 года «Рифей» стал единственным участником конкурса на право заниматься мусором. Компания также предложила себя в качестве инвестора по строительству инфраструктуры в сфере обращения с ТКО.

Однако инвестиционная программа «Рифея» получила отрицательное заключение Департамента госрегулирования цен и тарифов Курганской области. В документах отсутствовала информация о тарифах в отношении каждого регулируемого вида деятельности в области обращения с ТКО, а объем финансовых потребностей (от 3 до 5 млрд руб.) был явно завышен.

Доработанный проект инвестпрограммы в департамент так и не поступил, зато был назван единый тариф на услуги по вывозу ТКО на 2019 год – 823 рубля за кубометр без НДС. Таким образом, плата населения за вывоз мусора даже без инвестиционной составляющей должна была увеличиться в 5,5-7 раз.

«Смысл реформы в появлении новых полигонов, сортировочных заводов, переработке. А у нас инвестсоставляющей нет, а рост тарифа есть – за счет изменения территориальной схемы обращения с отходами. Количество полигонов в схеме сократили, расстояние до них удлинили, что повлекло рост затрат на транспортировку ТКО до мест обработки и захоронения. Людям фактически приходилось бы платить за воздух», – объяснил «Новому Дню» замгубернатора Курганской области Андрей Саносян.

Изменения в территориальную схему 5 декабря внес Департамент природных ресурсов Курганской области. Как рассказал «Новому Дню» источник в региональном правительстве, бывший глава департамента Эдуард Гусев до последнего оттягивал согласование документов с врио губернатора. Потом оставил их в приемной, ушел с работы и отключил телефон.

«Он не знал, как обосновать расчеты регоператора, как объяснить, почему область сформировала такую странную терсхему и собирается заключить соглашение на абсолютно невыгодных условиях. Гусев просто сбежал и был уволен», – говорит собеседник агентства.

Кроме затрат на транспортировку новое руководство области не устроил и норматив накопления мусора. Согласно документам, выходит, что жители дотационного Зауралья производят больше мусора, чем богатые ямальцы, чего в принципе быть не может.

Соглашение с «Рифеем» удалось расторгнуть благодаря тем самым корректировкам, внесенным в территориальную схему. Схема, как и стоимость работ по обращению с ТКО, является существенным условием, менять ее после торгов запрещено, пояснили в УФАС Курганской области и потребовали провести новый конкурс на получение статуса регоператора. Сейчас в регионе начата работа над формированием новой территориальной схемы и уточнением норматива накопления ТКО. До 2020 года на мусорную реформу наложен мораторий.

В самом «Рифее» не комментируют претензии руководства области к предложенным тарифам. «Статуса регоператора мы сегодня мы не имеем, поэтому комментировать ничего не будем», – сказал «Новому Дню» директор курганского филиала ООО «Компания «Рифей» Юрий Коев. Ранее организация распространила малоинформативный релиз, в котором упомянула, что не исключает возможности своего участия в новом конкурсе.

Курганский пример вдохновил соседние регионы УрФО, где чиновники и депутаты ранее побаивались открыто выступать против влиятельных бизнесменов. «Чем жители Свердловской области хуже, чем жители Курганской? Почему мы должны платить с нового года в пять раз больше, мучиться с этой мусорной реформой? А у Курганской области будет один год, чтобы ее доработать, а там, глядишь, и изменится сама система обращения с ТКО», – заявил в ходе вчерашнего заседания Госдумы депутат Дмитрий Ионин. Он вообще предложил оппозиционным фракциям обратиться в Конституционный суд, поскольку, по его мнению, утилизация и захоронение мусора являются госфункцией, под названием «Охрана окружающей среды» и таким образом плата за эти услуги – незаконный дополнительный налог.

В Свердловской области главным центром недовольства стал Нижний Тагил – столица Северной зоны, где «Рифей», ставший регоператором, запросил самые высокие тарифы в регионе. Глава города Владислав Пинаев сначала добился снижения тарифа с 1 137 до 704 рублей (без НДС) за кубометр. За ним потянулись главы других муниципалитетов, требуя здравого подхода при реализации реформы. «Как объяснить жителям округа, что в тарифе 40 процентов – это инвестиционная составляющая и за их счет будут строиться инфраструктурные объекты в других населенных пунктах?» – задается вопросом глава Верхнесалдинского городского округа Михаил Савченко.

«Мэр Нижнего Тагила сегодня объявил войну фирме «Рифей», аффилированной с Бобровым/Биковым. Его возмущают расценки предприятия на вывоз мусора и то, что Тагил превратят в большую помойку. Правда, он молчит, что другой рукой («Облкоммунэнерго») те же дельцы «посадили» бюджет города по договору концессии полигона на 5 млрд рублей», – написал на своей странице в Facebook бывший директор ЕМУП «Спецавтобаза» (регоператор в Восточной зоне Свердловской области) Нафик Фамиев. Он добавил, что в отличие от Тагила в Екатеринбурге по указке губернатора Куйвашева делается все, чтобы запустить в город «Рифей», «который обязательно предложит городу концессию на полигон миллиардов на 15».

Как рассказывают источники «Нового Дня» в свердловском правительстве, в кабмине были возмущены жадностью «Рифея», который решил расширить сферу влияния и забрать у одного из регоператоров региона Восточную зону.

«При этом операторы были уже определены, осталось лишь установить тарифы. И тут Бобров приходит к губернатору с проектом, а тот дает зеленый свет. Замгубернатора Швиндт и руководство Минэнерго были в бешенстве, потому что несут за процесс прямую ответственность, а повлиять не могут, – говорит собеседник агентства. – Ходатайство о запрете заключать договоры на вывоз мусора (обеспечительная мера, которую потребовал «Рифей») и прокуратура, и Минприроды, и «Спецавтобаза» восприняли как провокацию. Все могло бы закончиться мусорным коллапсом. В итоге суд защитил интересы регоператора Восточной зоны».

Прочные связи с руководством субъектов позволяют владельцам корпорации СТС чувствовать себя фактически коммунальными монополистами на территории всего УрФО. «Там, куда они заходят, начинают расти тарифы, бюджеты перегружаются различными субсидиями. Идет задвоение прибыли, – рассказывает на условиях анонимности представитель филиала АО «Тюменьэнерго» Северные электрические сети (ЯНАО). – Есть много способов купить страну за ее же деньги. Можно брать кредиты на «инвестиции» в кэптивном банке под высокий процент и закладывать его в тариф. Можно посадить в департаменте тарифной политики своего бывшего сотрудника [видимо, имеется в виду глава департамента тарифной политики, энергетики и ЖКК ЯНАО Дмитрий Афанасьев] и сконцентрировать распределение бюджетных субсидий и контроль за их освоением в одних руках. Уходя, можно назвать все, что куплено на тарифные деньги, собственными инвестициями и потребовать их возврата».

В Тюменской области, где общественники уже потребовали устроить экспроприацию для компаний Бикова и Боброва, соседям из Курганской области аплодируют стоя. «У нас вывоз и утилизация мусора в два раза дороже, чем в Свердловской области. Почему – неизвестно. Тюменский департамент по тарифам никому не дает первоисточники. Я пытался запрашивать расчеты, они отказали, потому что любой более-менее нормальный экономист сразу увидит аферу. Я за 2015 год смотрел балансы у Бикова и Боброва, там чего только нет – к примеру, в тюменский тариф на тепло включили затраты на Сургутскую ТЭЦ, – рассказывает председатель политсовета партии «Народ против коррупции» Алексей Савоськин. – И у нас, и в Курганской области легко на 30 процентов можно снизить энерготарифы. Нужна только политическая воля».

Похоже, что расторжение соглашения с регоператором стало лишь первым шагом по наведению порядка в коммунальной сфере Зауралья. 5 декабря российский бизнес-омбудсмен Борис Титов на встрече с курганскими предпринимателями пообещал прислать в регион группу экспертов, которая совместно с прокуратурой выяснит, правильно ли здесь установлены тарифы.

Ряд федеральных экспертов сообщают, что тариф в регионе можно безболезненно опустить на 20%, просто убрав оттуда «воздух» и не прибегая ни к каким дополнительным мерам. Источник «Нового Дня» в администрации президента добавляет, что кампания по снижению энерготарифов начата по устному поручению Владимира Путина. «Она идет параллельно сразу через несколько структур. В таких случаях проверки для основных выгодоприобретателей могут закончиться по-разному, если будет выяснено, что пострадавшей стороной от завышения тарифов является бюджет», – резюмирует собеседник агентства.

Екатеринбург, Курган, служба информации

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