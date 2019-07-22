Курганская область вновь осталась без «мусорного» оператора

В Курганской области признан несостоявшимся конкурс по отбору регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Торги, объявленные областным департаментом природных ресурсов, не состоялись «в связи с отсутствием участников», сообщается на сайте госторгов.

Как сообщал «Новый День», власти Зауралья планировали заключить с новым оператором концессионное соглашение сроком на 10 лет (до 2029 года включительно). В документации конкурса уточняется, что ежегодный объем мусора в Зауралье превышает 225,10 тыс. тонн.

Региональные власти сформировали список объектов размещения и захоронения ТКО, мусороперегрузочных станций, планируется мусорообрабатывающий комплекс в Кетовском районе производительностью около 200 тыс. тонн ТКО в год. Предполагалось, что в год оператор будет перерабатывать отходы на 11 полигонах.

Первый конкурс по выбору регионального оператора, ответственного за вывоз и утилизацию мусора, был объявлен в Курганской области в 2018 году.

Мусорным бизнесом тогда заинтересовались влиятельные энергоолигархи Артем Биков и Алексей Бобров, которые контролируют практический весь энергокомплекс и коммунальный рынок Зауралья. Победителем конкурса было признано аффилированное с бизнесменами ООО «Компания «Рифей». Но структура, входящая в бизнес-империю Бикова и Боброва, даже не успела приступить к работе. Соглашение с ними было расторгнуто с приходом в регион врио губернатора Курганской области Вадима Шумкова.

Областное правительство объяснило, что к несостоявшемуся партнеру оказалось слишком много вопросов. Региональный оператор не планировал включать в проект инвестиционную составляющую. Настаивал на сокращении полигонов в общей схеме, удлиняя расстояние между ними. А это привело бы к росту затрат на транспортировку ТБО до мест захоронения и обработки.

При этом «Компания «Рифей» планировала работать с тарифом 832 рубля за кубометр, в результате чего жители области начали бы платить за мусор в 5,5-7 раз больше.

Как сообщал «Новый День», с 1 января 2019 года обращение с твердыми коммунальными отходами остается в регионе неизменным.

«Услуга по сбору и вывозу ТКО по-прежнему будет входить в состав содержания общего имущества собственников помещений многоквартирного дома. В 2019 году будет серьезно доработана территориальная схема обращения с отходами, уточнен норматив накопления мусора, что позволит не допустить роста тарифа», – ранее заявлял первый заместитель губернатора, директор областного департамента промышленности, транспорта и связи Андрей Саносян.

Курган, служба информации

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