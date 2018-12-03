Тюменцы не смогли отбить у «Спецавтобазы» право на вывоз екатеринбургского мусора

Арбитражный суд Свердловской области полностью отказал тюменской компании «Рифей» в удовлетворении иска к ЕМУП «Спецавтобаза» и свердловскому областному МинЖКХ.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе суда, заседание завершилось сегодня в 11.35. Итоги процесса прокомментировал в своем фейсбуке замдиректора «Спецавтобазы» Эдуард Мансуров: «Суд справедливо отказал «Рифею» в удовлетворении иска. «Спецавтобаза» по-прежнему региональный оператор по обращению с ТКО. Прокуратура, к слову, нашу позицию поддержала».

Напомним, тюменская компания «Рифей» (связанная с энергетиками Артемом Биковым и Алексеем Бобровым) в октябре подала иск к министерству энергетики и ЖКХ Свердловской области и ЕМУП «Спецавтобаза». Тюменцы пытались оспорить результаты конкурса, по итогам которого екатеринбургское предприятие стало регоператором в Восточной зоне региона, куда входит и сам областной центр.

Добавим, на 5 декабря назначено заседание РЭК, на котором регоператоры представят свое видение тарифов для жителей региона за вывоз, сортировку, переработку и утилизацию мусора, а Региональная энергокомиссия утвердит их.

Екатеринбург, Тюмень, служба информации

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