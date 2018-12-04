Слух дня: Уралмаш забирает «Спецавтобазу». И хочет забрать «Водоканал»

В Екатеринбурге готовится приватизация «Спецавтобазы» ‒ муниципального предприятия, которое стало мусорным оператором в Восточной зоне Свердловской области. На долю МУПа придется 60% от всего оборота отходов в регионе, что объясняет недавние суды с тюменским «Рифеем», аффилированным со структурами энергетиков Артема Бикова и Алексея Боброва. Впрочем, участники рынка восторга по поводу проигрыша тюменцев не испытывают ‒ поскольку контроль над «Спецавтобазой» получат структуры небезызвестного Уралмаша.

По слухам, в ближайшее время Сергей Пономарев, проработавший в САБ всего несколько месяцев (с сентября этого года), покинет пост директора предприятия. Напомним, до этого он трудился в должности замминистра природных ресурсов Свердловской области. «Уралмаш поставит своего человека», ‒ говорят источники, знакомые с ситуацией, правда, кто станет новым директором САБ, пока не сообщается.

Не лишним будет напомнить, что до Пономарева «Спецавтобазой» руководил бывший депутат ЗССО Нафик Фамиев, однако после инцидента во время командировки в Нижний Новгород, когда ему потребовалась госпитализация с травмами головы и длительное лечение, он покинул этот пост.

Кроме того, как говорят слухмейкеры, под приватизацию может попасть и другой крупный МУП ‒ «Водоканал». К тому же о необходимости такой меры уже высказывался мэр Александр Высокинский. И, по некоторым данным, уралмашевские также горячо интересуются этим активом.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 04.12.18

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