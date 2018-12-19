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Среда, 19 декабря 2018, 11:52 мск

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Депутат Григорий Вихарев возглавил «Спецавтобазу»

Сегодня состоялось назначение нового директора ЕМУП «Спецавтобаза». Ожидаемо руководителем стал представитель «Уралмаша» Григорий Вихарев ‒ депутат Екатеринбургской городской думы.

Место пустовало недолго. Сразу после того, как САБ и министерство энергетики и ЖКХ выиграли иск у тюменского «Рифея» (компания является региональным оператором Северной зоны Свердловской области), с поста директора ЕМУПа был уволен бывший замминистра природных ресурсов Свердловской области Сергей Пономарев. Напомним, представители энергетиков пытались оспорить назначение «Спецавтобазы» региональным оператором Восточной зоны региона.

Теперь в руках уралмашевцев сосредоточатся не только доходы от управляющих компаний («Верх-Исетская», «РЭМП Железнодорожного района», «Урал-СТ», «ЖКХ Октябрьского района», «Ардо», «ЖКХ Орджоникидзевского района», «Юг-Энерго», «Радомир-Инвест», и т.д.), но и прибыль от т.н. мусорного налога, который будут обязаны платить все жители Восточной зоны области.

Екатеринбург, Елена Сычева

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