российское информационное агентство 18+

Ямал – Спецпроект

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 5 декабря 2018, 19:37 мск

Новости Екатеринбург

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд, Спецпроекты

Война за екатеринбургский мусор продолжается? Спецавтобаза опять лишилась директора

ЕМУП «Спецавтобаза» во второй раз за три месяца остался без руководителя.

Директор предприятия Сергей Пономарев оставил свой пост, официально – по собственному желанию. Факт его ухода подтвердили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. Кто сейчас будет руководить МУПом, в пресс-службе ответить затруднились.

Напомним, «Спецавтобаза» ‒ предприятие, которое стало мусорным оператором в Восточной зоне Свердловской области, куда входит и Екатеринбург. На долю МУПа придется 60% от всего оборота отходов в регионе, что объясняет недавние суды с тюменским «Рифеем», аффилированным со структурами энергетиков Артема Бикова и Алексея Боброва. Суды МУП выиграл, но участники рынка восторга по поводу проигрыша тюменцев не испытывают.

По слухам, контроль над «Спецавтобазой» получат структуры небезызвестного Уралмаша. Кроме того, в кулуарах говорят о скорой приватизации МУПа. И, по слухам, не только его: под приватизацию может попасть и другой крупный МУП ‒ «Водоканал». К тому же о необходимости такой меры уже высказывался мэр Александр Высокинский. И, по некоторым данным, уралмашевские также горячо интересуются этим активом.

https://newdaynews.ru/ekb/hearings/650856.html

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 05.12.18

Бывший мэр Верхнего Тагила пойдет под суд за халатность. / Свердловчанин получил 500 рублей компенсации за фиктивное нарушение. / На Урале презентовали проект, позволяющий снизить вероятность повторения кемеровской трагедии. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Россия, Экономика,

Новости партнеров