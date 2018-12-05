Война за екатеринбургский мусор продолжается? Спецавтобаза опять лишилась директора

ЕМУП «Спецавтобаза» во второй раз за три месяца остался без руководителя.

Директор предприятия Сергей Пономарев оставил свой пост, официально – по собственному желанию. Факт его ухода подтвердили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. Кто сейчас будет руководить МУПом, в пресс-службе ответить затруднились.

Напомним, «Спецавтобаза» ‒ предприятие, которое стало мусорным оператором в Восточной зоне Свердловской области, куда входит и Екатеринбург. На долю МУПа придется 60% от всего оборота отходов в регионе, что объясняет недавние суды с тюменским «Рифеем», аффилированным со структурами энергетиков Артема Бикова и Алексея Боброва. Суды МУП выиграл, но участники рынка восторга по поводу проигрыша тюменцев не испытывают.

По слухам, контроль над «Спецавтобазой» получат структуры небезызвестного Уралмаша. Кроме того, в кулуарах говорят о скорой приватизации МУПа. И, по слухам, не только его: под приватизацию может попасть и другой крупный МУП ‒ «Водоканал». К тому же о необходимости такой меры уже высказывался мэр Александр Высокинский. И, по некоторым данным, уралмашевские также горячо интересуются этим активом.

https://newdaynews.ru/ekb/hearings/650856.html

Екатеринбург, служба информации

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