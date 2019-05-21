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Вторник, 21 мая 2019, 19:36 мск

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Депутат Григорий Вихарев покинул пост гендиректора ЕМУП «Спецавтобаза»

Депутат Екатеринбургской городской думы Григорий Вихарев ушел в отставку с поста руководителя ЕМУП «Спецавтобаза» по собственному желанию. Пресс-служба предприятия пока воздерживается от комментариев, нового руководителя будут назначать в администрации города, так как предприятие является муниципальным. Напомним, Григорий Вихарев возглавлял ЕМУП «Спецавтобаза» c декабря 2018 года.

Екатеринбург, служба информации

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