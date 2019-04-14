«Мы за то, чтобы снизить ставку платы». Интервью с директором «Спецавтобазы» Григорием Вихаревым по итогам 100 дней «мусорной» реформы

Прошло больше трех месяцев, как в России началась реформа, которую чиновники называют «экологической», а жители страны – «мусорной». Как ни назови, нововведения оказались болезненны для всех сторон. И для потребителей, многие из которых никогда раньше за мусор не платили или платили, но меньше, и для властей всех уровней, на которые в результате обрушился шквал критики от населения, и для регоператоров. О сложностях начального периода, перспективах снижения тарифа и о том, как все-таки уменьшить плату по строке «Обращение с ТКО», в интервью «Новому Дню» рассказал директор регионального оператора Восточного кластера Свердловской области – ЕМУП «Спецавтобаза» – Григорий Вихарев.

Прошло сто дней с начала реформы. Как оцениваете первые три месяца? Что не получилось?

Во-первых, за первые три месяца на полигоны, а их в зоне нашей ответственности 14, вывезли 1,7 млн кубометров ТКО. Во-вторых, продолжают работать бригады быстрого реагирования, и мы не планируем от них отказываться – обратная связь от жителей, от потребителей коммунальной услуги, хорошая. С какими сложностями столкнулись? Частный сектор не имеет возможности сегодня расчета по факту. По одной простой причине – у них нет собственных контейнерных площадок. В законе четко сказано, что наличие собственных контейнерных площадок дает возможность региональному оператору производить расчет по факту мусорообразования. Но в частном секторе практикуется помешковый сбор. Мое мнение: там должны появиться контейнерные площадки. Да, есть места, куда физически машине проехать трудно. Например, улица тупиковая и узкая, мусоровоз не может развернуться. Есть ситуации, где нет дороги в частном секторе. Есть населенные пункты, куда машина добраться не может, потому что нужно форсировать реку, и так далее. Но мы со всеми главами в каждом муниципальном образовании ведем конструктивный диалог, и, надеюсь, в конце концов, мы придем к тому, что они будут устанавливать контейнерные площадки.

Если мы говорим про область, то в Тугулыме, Талице услуга начала оказываться только с четвертого месяца, сегодня графики там подписаны и подрядчики выходят на линию. Там проблем не так много – мусоровозов на весь город надо 3-4 штуки, но там дорог нет, контейнерных площадок нет, в некоторых случаях главы не согласовывали нам графики помешкового сбора мусора, а они подписываются в трехстороннем порядке – регоператор, органы местного самоуправления и подрядчик по перевозке. Как только подписали графики, мы стали оказывать услугу. Надо понимать, что реформа доберется до всех.

Так все же кто должен контейнеры устанавливать? Регоператор, сами жители, органы власти?

Орган местного самоуправления либо собственник земельного участка должен организовать контейнерную площадку. Это прописано в законе.

Одной из задач регоператоров еще до начала реформы называли ликвидацию несанкционированных свалок...

Все верно. Работу эту мы начали с 1 января, в зоне действия регоператора 600 несанкционированных свалок – есть очень большие, почти полигоны, есть стихийные меньшего объема. Но для нас любой участок, захламленный мусором, больше одного кубометра – это уже несанкционированное место накопления отходов. Когда специалисты его выявляют, составляют акт и предъявляют его собственнику земельного участка. У него есть 30 дней, чтобы ликвидировать эту свалку собственными силами либо же попросить об этом регоператора. Если по какой-то причине участка не может или не хочет заниматься этим вопросом, регоператор организует ликвидацию свалки сам, а после выставляет счет со всеми понесенными затратами в адрес собственника земельного участка. За первый квартал ЕМУП «Спецавтобаза» ликвидировало 18 несанкционированных свалок.

В марте вы объявили мораторий для садовых товариществ, они могли не платить за обращение с ТКО, многие воспользовались возможностью и перешли на факт?

Действительно, мы такую меру ввели, в течение первого полугодия для садоводов начисление производиться не будет. Сегодня председатели СНТ уже присылают заявки, формируют и устанавливают контейнерные площадки, чтобы заключить договор по факту мусорообразования. Это устраивает потребителей, потому что плата снижается, это устраивает и регоператора – ему проще оказывать услугу, плюс платежная дисциплина растет.

Какая сейчас собираемость?

Люди оплачивают услугу. И те, кто в многоквартирных домах живут, и те, кто в частных. Все понимают, что экологическая реформа пришла не с бухты-барахты, она давно напрашивалась. Люди согласны с этим. Могу сказать, что за первые два месяца у регоператора Восточной зоны Свердловской области собираемость составила 45 %. Мы пока не можем «подбить» итоги квартала – у «Обращения с ТКО», как у любой другой коммунальной услуги, есть люфт 30 дней, потому что отчетный период происходит на следующий месяц к истекшему. Мы мониторим статистику по России – это действительно хороший показатель.

Первые месяцы были переходным периодом, который заканчивается. В ближайшем будущем нам предстоит разрабатывать проекты рекультивации полигона «Широкореченский», мы уже включаемся в эту работу. Мы планируем построить два мусоросортировочных комплекса – модернизировать существующий МСК на Широкой Речке и создать с ноля новый на территории полигона «Северный» в Верхней Пышме. Оба будут обрабатывать 400 тысяч тонн отходов в год. Кроме того, мы планируем рекультивировать действующий полигон. В более отдаленной перспективе – создать там экотехнопарк, где бы мы имели возможность утилизировать не только ТКО, но и другие виды отходов.

Вы упомянули, что для перехода на факт жителям частного сектора необходимы контейнерные площадки, а в интервью «Областной газете» глава РЭК Владимир Гришанов заявил, что переход на факт может быть и при помешковом сборе мусора. Кто прав?

Если это будет возможно с точки зрения законодательства, мы станем применять эту практику на территории Свердловской области. Мы сами за то, чтобы производить расчет максимально удобным образом для потребителя. Больше того, мы за то, чтобы снизить ставку платы, потому что это уменьшит негодование населения, которое есть сейчас. Многие недовольны нормативами, тарифами… Регоператор прорабатывает вопрос о снижении тарифной нагрузки. Предприятие, например, планирует производить собственными силами начисления, что даст возможность уйти от дополнительных расходов на расчетно-кассовое обслуживание. Оно, напомню, составляет 110 рублей в структуре тарифа за кубометр ТКО. Со второго полугодия мы рассчитываем пересмотреть тариф на транспортировку, вероятно, заключить договоры с контрагентами по вывозу ТКО по другой схеме, чтобы больший, чем теперь, объем выполняла «Спецавтобаза», а не какой-то подрядчик, который вчера пришел к нам в область. Действующие договоры были заключены еще до того, как я возглавил предприятие, поэтому сегодня пока работаем так.

После истории с Шарташом (жители поселка воспротивились реформе и на общем собрании, куда пригласили представителей минЖКХ, администрации района и «Спецавтобазы», потребовали установки контейнеров, – прим.ред.) вы предложили новую схему расчетов с жителями частного сектора. Для чего?

На самом деле, это было сделано еще до Шарташа. Просто эта ситуация еще раз показала, что проблему можно решить на переходный период. Схема очень простая: с одного домовладения взимается плата как за одного жителя. Я надеюсь, что все профильные и надзорные органы, которые следят за ходом экологической реформы, отреагируют с пониманием на эту меру.

Законодатель не предусмотрел для региональных операторов возможности получать персональные данные получателей услуги, поэтому по всей стране регоператоры вынуждены пользоваться услугами биллинговых организации. Мы заключили договоры со «Свердловэнергосбытом», «Екатеринбургэнергосбытом» и «Единым расчетным центром», у которых базы есть, но они, как стало ясно в феврале, не всегда корректны. Если в частном секторе Екатеринбурга данные более или менее точные, то в частном секторе муниципалитетов области зачастую это не так. Система так работать не должна.

В связи с этим и было принято решение производить начисление по другому принципу. Потому что бывали ситуации, когда проживает семья из двух человек, а данные у биллинговых организаций десятилетней давности, и по ним в доме живут 6-8 человек. Как только база данных будет актуализирована, все придет в норму, начисления будут проводиться, как числу зарегистрированных. Когда это случится, я пока не готов сказать. Мы обращаемся сегодня и Госдуму, и в министерства, чтобы регоператорам передавали персональные данные на законных основаниях, потому что иначе мы будем очень долго идти к тому, чтобы актуализировать все данные.

Вы с одной стороны говорите о снижении тарифа, при этом «Спецавтобаза» идет в суд с иском к РЭК, требуя признать тариф экономически не обоснованным…

Действительно, Региональная энергетическая комиссия не учла часть затрат, которые несет регоператор в своей работе. У меня, как у руководителя предприятия, не было другого варианта, кроме как обратиться в профильный орган. Я понимаю, как это было воспринято потребителями услуги, потому что я сам точно так же каждый месяц получаю квитанции. Но я говорю про экономику, про экономическую составляющую отрасли. Мы пошли в суд, чтобы пересмотреть все тарифное дело. Суд всесторонне изучил материалы и отказал нам. Будем работать с тем, что имеем, искать возможности для оптимизации, чтобы и впредь оказывать услугу надлежащим образом. Многих в нашем тарифе волнует транспортная составляющая, и я хочу сказать, что этот тариф предельный, регоператор со второго полугодия 2019-го будет иметь возможность пересмотреть эту цифру, в соответствии с конкурсными процедурами, выбрав новых подрядчиков по вывозу ТКО.

Нынешние не устраивают?

Я оцениваю их работу на высоком уровне. Да, есть территории, где нет дороги, есть ситуации, когда контейнерная площадка заставлена машинами, но это не значит, что подрядчик не справляется. Это вопрос взаимодействия – с муниципальными властями, с управляющими компаниями, с ТСЖ, со службой квартальных. И мы со всеми постоянно на связи – в личных встречах, по телефону, в чатах.

Много вопросов у людей по перерасчетам. К кому все-таки должны обращаться жители?

Либо в управляющую компанию, либо к нам напрямую с заявлением, либо в офисы биллинговых компаний. Нужно написать заявление и представить документы с основанием для перерасчета. Если человек уезжал в командировку или отсутствовал по иной причине, то элементарно свое отсутствие можно подтвердить билетами на самолет или поезд. Если же пришла некорректная квитанция, вы идете в управляющую компанию, берете акт фактического проживания, либо в паспортный стол, где запрашиваете актуальные данные по своему дому или квартире, либо в районную или поселковую администрацию, где вместе с сотрудниками составляете акт фактического проживания, и присылаете нам вместе с заявлением. Информацию мы передаем биллинговой компании, которая производит перерасчет и в следующем месяце вам приходит уже квитанция с корректным начислением.

Начата ли уже претензионная работа? Когда должникам ждать исков?

У нас есть возможность обращаться в суды и вести претензионную работу по взысканию задолженности по оказанной ранее услуге. Но сегодня мы пока работаем только с юридическими лицами, отправляем претензии и формируем исковые заявления. В зоне ответственности «Спецавтобазы» порядка 40 тысяч юрлиц.

Кстати, были сложности с заключением договоров с юрлицами. Как сейчас дела обстоят с договорной кампанией?

Многих владельцев бизнеса поначалу напугали нормативы. Некоторые считают, что раз он такой высокий, то лучше к регоператору не приходить и бегать от него. Конечно, это неправильно. Во-первых, потому что регоператор все равно придет, но уже с решением суда и будет взыскивать задолженность вместе с пенями и штрафами. Во-вторых, юрлица также могут заключить договор о расчетах не по нормативу, а по факту накопления мусора. Зачастую у юрлиц есть собственные контейнерные площадки, а у кого нет, то их можно установить – это нетрудная процедура. У нас есть примеры, когда предприниматели стали платить за обращение с ТКО даже меньше, чем до начала экологической реформы. Но это очень индивидуально. Для других расчет по факту, напротив, будет выше, чем расчет по нормативу. Поэтому нужно обратиться к регоператору, просчитать собственные затраты, наши специалисты даже помогут их оптимизировать, заключить договор и работать в рамках действующей реформы.

Ранее вы говорили, что «Спецавтобаза» откроет свои представительства в муниципалитетах, где работает. Открылись такие отделы?

Уже в 12 муниципальных образованиях есть терпредставители, до конца апреля в остальных территориях они тоже появятся. Всю информацию опубликуем и на своем сайте, и передадим для публикации органам местного самоуправления. Конечно, жителям будет намного удобнее работать с терпредставителем – он будет и на вопросы отвечать, и пакеты выдавать тем, у кого пока помешковый сбор мусора, вести реестр, работать с юрлицами, станет удобнее всем.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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