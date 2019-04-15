Мусорные операторы рискуют прекратить работу из-за неплатежей

Операторы по утилизации твердых бытовых отходов столкнулись с проблемой получения платежей за свои услуги. В результате некоторые из них могут прекратить работу. Такие данные содержатся в черновике доклада главы Минприроды Дмитрия Кобылкина, подготовленного к совещанию у президента Владимира Путина, которое состоялось 11 апреля. «Ведомости» ознакомились с документом, его подлинность подтвердил источник газеты. Представитель Минприроды в беседе с газетой также подтвердил, что у операторов есть сложности с получением платы.

Из документа следует, что в среднем по стране мусорные операторы собирают 50,3% платежей. Прекратить работу могут операторы из Дагестана и Самарской области, где собираемость составляет всего 5%, в Адыгее (соответственно 14%), Кабардино-Балкарии (15%), Пермском крае (20%), Новосибирской области (23%), Алтайском и Красноярском краях (по 25%), а также в Ульяновской области (30%).

Ошибки с выплатами за утилизацию отходов нередко возникают из-за отсутствия актуальной базы данных. Так, половина жителей Тверской области получили повторные платежки, а в Калининградской области их выписали умершим гражданам. По словам местного чиновника, это были пробные пустые платежки «для уточнения базы».

Сейчас на новую систему утилизации отходов перешло более 80% регионов, говорится в черновике. Всего 158 компаний работает в 253 зонах деятельности мусорных операторов. При этом Москве, Санкт-Петербургу и Севастополю для разработки схемы утилизации мусора и выбора оператора предоставили отсрочку до 2022 года.

Владимир Путин ранее поручил остановить рост тарифов на вывоз мусора для населения. Он отметил, что региональные операторы также не должны испытывать на себе сильных нагрузок, так как это может сказаться на тарифах. «С завышенными тарифами тоже разбираемся. Есть сортировка мусора, которая должна, по идее, их снижать», – рассказывал РБК Кобылкин.

Москва, Иван Гридин

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