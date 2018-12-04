Мэр Нижнего Тагила выступил против «тюменских» тарифов на вывоз мусора

Региональная энергетическая комиссия Свердловской области завтра утвердит тарифы на сбор и вывоз бытовых отходов в рамках «мусорной» реформы, которая начнется с 1 января 2019 года. Регоператоры уже обозначили свои намерения.

Самый дорогой тариф предложила тюменская компания «Рифей», которая выиграла конкурс на обслуживание Северной зоны. Организация намерена брать за вывоз и утилизацию 1 кубометра мусора 1 173,9 рубля, хотя предельный размер – 670 рублей. Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев заявил, что такая цена неоправданно высокая.

«За сухими цифрами всегда стоят интересы конкретных людей. Принятие завышенной оплаты накладывает дополнительную финансовую нагрузку на каждого жителя города. Мы намерены добиваться четко выверенного и взвешенного тарифа на обращение с ТКО», – цитирует Пинаева пресс-служба городской администрации.

Глава города подготовил письмо на имя председателя РЭК Владимира Гришанова, в котором настаивает на проведении дополнительного анализа расчетных материалов. Также обращения мэра направлены министру ЖКХ Николаю Смирнову и первому вице-губернатору Алексею Орлову с просьбой учесть мнение муниципалитета по данному вопросу.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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