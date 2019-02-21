Власти Зауралья ищут честного «мусорного» оператора

Весной в Курганской области будет объявлен конкурсный отбор регионального оператора, который займется вывозом и утилизацией отходов. В декабре 2018 года, напомним, врио губернатора Вадим Шумков расторг все соглашения с компанией-оператором «Рифей» из-за угрозы резкого роста тарифа на вывоз ТКО.

Изначально ожидалось, что новые тарифы будут введены в действие с начала текущего года. Однако новое руководство области, проанализировав предложение «Рифея» и степень готовности муниципалитетов к новой системе обращения с отходами, решение отложило.

«С 1 января 2019 года обращение с твердыми коммунальными отходами останется в прежнем формате. Услуга по сбору и вывозу ТКО по-прежнему будет входить в состав содержания общего имущества собственников помещений многоквартирного дома. В 2019 году будет серьезно доработана территориальная схема обращения с отходами, уточнен норматив накопления мусора, что позволит не допустить значительного роста тарифа», – заявил первый заместитель губернатора, директор департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Зауралья Андрей Саносян.

По информации пресс-службы регионального правительства, в мае будет объявлен конкурсный отбор регоператора, а до конца года – установлен единый тариф на его услуги. Сейчас ведется соответствующая подготовительная работа.

В частности, планируется актуализировать данные территориальной схемы и проработать проблемные вопросы по местам временного накопления отходов и объектам размещения (захоронения) отходов. Также ведется работа с потенциальными инвесторами. Цель – создать в области современную инфраструктуру обращения с отходами.

В начале ноября 2018 года Вадим Шумков встретился с врио председателя российского правительства Алексеем Гордеевым. Он подчеркнул, что ни с инфраструктурной, ни с финансовой точки зрения область не готова к запуску новой системы обращения с отходами. В частности, ожидался резкий рост тарифа на сбор и утилизацию мусора, были выявлены серьезные недочеты в ранее разработанной схеме обращения с отходами. Шумков отметил, что вопрос для региона очень важный, он связан с защитой интересов жителей региона. «Мусорная» реформа в области была отложена.

К вопросу чистоты в регионе подошли максимально серьезно. В рамках нацпроекта «Экология» в Минприроды России направлены региональные проекты «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Курганской области» и «Чистая страна (Курганская область)».

Курган, Марина Марамыгина

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