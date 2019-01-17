Перед «мусорным» митингом губернатор Моор пошел на уступки жителям

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что позволит выбирать жителям региона способ расчета стоимости услуг за вывоз мусора. На своей страничке в соцсетях он написал, что уже дал поручение своим заместителям Вячеславу Вахрину и Ларисе Теплоуховой, а также главе города Тюмени Руслану Кухаруку выработать до 28 января 2019 года правовой механизм, позволяющий людям делать выбор: оплачивать услугу, исходя из количества жилой площади, или по факту.

«Уже почти 15 лет жители квартир платят из расчета за квадратный метр. Считаю, что эта система должна быть более гибкой. Справедливо будет дать человеку выбор – платить за квадратный метр или за фактически вывезенный мусор. Если жителю частного или многоквартирного дома, дачникам выгоднее или удобнее платить по факту – они должны иметь такую возможность», – сказал Александр Моор.

Как пояснили «Новому Дню» в пресс-службе губернатора, по факту – это значит исходя из количества контейнеров и их объема. Предположительно плата за полученный объем будет делиться между жителями дома согласно занимаемой ими площади. Более точная информация появится не раньше, чем через неделю.

«Готовы поставить собственный контейнер и платить по факту! Квадратные метры мусор не производят!», – пишут тюменцы под постом губернатора. Между тем, люди не собираются игнорировать митинг против «мусорной» реформы, который пройдет 20 января на Центральной площади у памятника Ленину. Жители города не верят в корректность расчетов и нормативов и требуют доказать их обоснованность.

Региональным мусорным оператором Тюменской области стала компания ООО «Тюменское экологическое объединение» (ТЭО), подконтрольное энергетикам, бенефициарам «Корпорации СТС» Алексею Боброву и его партнеру Артему Бикову.

В конце декабря штаб Навального в Тюменской области опубликовал большое расследование, в котором подробно аргументировали свою позицию, согласно которой настоящей целью реформы отрасли обращения с отходами в исполнении правительства области стало увеличение размера активов коммунального олигарха Артема Бикова. В штабе сделали вывод о том, что тюменцы получили коррупционный налог в виде повышенного тарифа и будут платить за вывоз мусора как в Европе, не получив ничего взамен.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 17.01.19

Тюмень повторит опыт Якутска. / Стало известно, из-за чего загорелся самолет «ЮТэйр» с перуанскими болельщиками. / Следователи нашли виновного в обрушении моста и гибели людей в Югре. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»