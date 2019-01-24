Губернатор Моор не сдержал слово, теперь тюменцы будут платить за мусор в два раза больше

Губернатор Александр Моор, пообещавший предоставить тюменцам возможность платить за вывоз мусора по факту, взял свои слова обратно.

Сегодня, 24 января, глава области объявил о том, что оплата за ТКО будет производиться с человека. Платеж для жителей многоквартирных домов составит 139,06 рублей, для индивидуальных жилых – 119,24 рублей с человека в месяц. И только дачники и юридические лица смогут платить по факту вывезенного мусора.

Таким образом, для среднестатистической семьи из трех человек, проживающей в среднестатистической квартире 40 метров, платеж увеличиться в два раза с 200 до 417 рублей в месяц. Для семьи из четырех человек, проживающих в 60-метровой квартире – в 1,85 раза с 300 до 556 рублей в месяц.

С конца декабря, как только власти озвучили нормативы накопления мусора и цены за его вывоз, жители области требовали обосновать расчеты. Люди не верят в корректность нормативов, многие начали ежедневно взвешивать мусор и пришли к выводу, что они завышены в 4 раза. Тюменцы просили доказать обоснованность расчетов не только по нормативам накопления, но и по тарифу. Однако областные власти игнорировали этот запрос и пытались увести обсуждение проблемы в другое русло – организовали дискуссию на тему как лучше платить – с метров или с количества прописанных.

Сегодня на своей страничке ВКонтакте Моор заявил, что в области проводилось исследование по 25 категориям потребителей, некие специализированные бригады взвешивали мусор из многоквартирных и индивидуальных жилых домов, садоводческих товариществ, учебных заведений и т.д.

«Получилось 276,9 кг на человека в год в многоквартирных домах и 237,4 кг в индивидуальных жилых домах. Сравнение с результатами других регионов подтверждает, норматив у нас реальный. Есть регионы у кого цифры практически такие же, есть те, у кого они больше, в полтора, два и даже три раза», – сообщил губернатор. Кто проводил это исследование, когда и каким образом – неизвестно. Власти так и не дали тюменцам возможности ознакомиться с документами и расчетами.

Оплата за вывоз мусора по факту или с квадратного метра больше не обсуждается. По словам Моора, он так решил, поскольку большинству жителей нравится именно подушевая система оплаты. Сразу после того, как губернатор опубликовал заявление ВКонтакте, под его постом появилось большое количество ботов с восторженными комментариями относительно справедливости решения.

В Тюмени 3 февраля пройдут сразу три митинга против повышения стоимости услуги по вывозу мусора. Однако уже очевидно, что они не заставят чиновников идти на диалог с населением.

Региональным мусорным оператором Тюменской области стала компания ООО «Тюменское экологическое объединение» (ТЭО), подконтрольное энергетикам, бенефициарам «Корпорации СТС» Алексею Боброву и его партнеру Артему Бикову. Согласно расследованию штаба Навального, настоящей целью реформы отрасли обращения с отходами в исполнении правительства области стало увеличение размера активов коммунальных олигархов – тюменцы получили коррупционный налог в виде повышенного тарифа и будут платить за вывоз мусора как в Европе, не получив ничего взамен.

Тюмень, служба информации

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