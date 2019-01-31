Из-за «мусорной» реформы тюменцы рискуют стать жертвами волков и медведей

Новая система утилизации хозяйственных отходов может создать угрозу жизни жителей труднодоступных деревень в Тюменской области. Об этом «Новому Дню» рассказали жители Заболотья на условиях анонимности.

По словам собеседников агентства, «Тюменское экологическое объединение» (региональный оператор, который будет утилизировать твердые коммунальные отходы в регионе) собирается создать на территории сельских поселений площадки для временного складирования отходов. Проблема в том, что значительная часть поселений Заболотья 9 месяцев из 12 доступны только для авиационного и водного транспорта, а значит, вывозить ТКО в это время невозможно или слишком дорого.

«С весны до осени отходы будут гнить. На запах тухлятины придут волки и медведи, которые будут не только копаться в помойке, но и резать домашний скот», – говорят местные жители, они добавляют, что звери могут создать опасность и для людей. Сейчас селяне закапывают мусор в окрестных болотах, и отходы не привлекают своим запахом животных.

Кроме того, тариф за вывоз мусора может оказаться неподъемным для местных жителей. «В Заболотье практически нет работы, людям часто денег на хлеб не хватает, – говорит местный житель. – Многие, чтобы прокормиться, занимаются браконьерством или рыбу ловят, ягоды в лесу собирают на продажу».

Среди местных властей нет общего мнения насчет предложенного ТЭО способа вывоза и утилизации мусора.

Глава администрации Ачирского сельского поселения (Тобольский район) Дильнур Яналиев сказал «Новому Дню», что с новым порядком складирования и вывоза отходов «есть проблема».

«У нас дорога есть, но это зимник, он работает два-три месяца. Пока в плане у экологического объединения сделать у нас места для временного хранения бытовых отходов. Два с половиной месяца они будут вывозить от нас отходы. В остальное время весь этот мусор будет в определенном месте складироваться. Но в городе в местах, где копится мусор, появляются крысы и мыши. А мы живем в Заболотье, у нас рядом лесной массив. Понятное дело, что могут прийти уже не только мыши и крысы, но и более крупные животные, медведи и волки. Если временная площадка для хранения мусора появится, от нее будет запах страшнейший», – говорит Яналиев. Глава администрации добавляет, что пока сооружение площадок для временного хранения мусора у ТЭО «в планах» и когда эти планы будут реализованы – неизвестно.

По словам главы администрации, в поселении есть несанкционированная свалка. «По закону мы должны уничтожать такие свалки, – признает Яналиев. – То, что сжигается (из мусора – прим. ред.), мы сжигаем. А то, что не сжигается, туда отвозим и летом у нас трактор все это закапывает и равняет с землей. У нас мусора вообще мало выходит. Большую часть сжигаем».

Коллега Яналиева из Лайтамакского сельского поселения Марат Биктимиров подтвердил, что пока мусор из сельского поселения не вывозится и планируется создание пунктов временного хранения ТКО.

«Я даже не представляю, что они из себя будут представлять, – сказал Биктимиров. – Наверное будут соблюдаться экологические требования. Вряд ли мусор в кучу свалят, и все». По словам главы, пока что в Лайтамаке пищевые отходы отдают скоту, а весь горючий мусор сжигают.

Биктимиров не стал оценивать, насколько сильно новый тариф на вывоз мусора ударит по карману жителей Заболотья. «Посильный тариф или непосильный, время покажет. Пока мы никаких платежек не получали», – отметил он.

Глава Тобольского района Юрий Батт считает, что никаких проблем с дикими животными из-за временных пунктов хранения ТКО не будет, а единственное, что тревожит жителей района – необходимость начинать платить за вывоз мусора.

«Что, сейчас свалок нет, они не могут привлечь диких зверей? Но ни одного сигнала за восемь лет, которые я работаю, не было. Это все надумано, – возмутился Юрий Батт. – Единый оператор есть, все подходы единообразные, на территории Тюменской области тариф один для всех. Вывозиться с территории Заболотья мусор будет в период с января по март, когда существует зимник. Жители переживают только за то, что за вывоз мусора придется платить».

Сейчас в Тобольском районе 40 легализованных и нелегальных свалок, мусор с территории сельских поселений никуда не вывозится. В 2019 году все свалки будут ликвидированы. На территории Заболоться в каждом из 12 обособленных населенных пунктов будут организованы площадки для временного хранения ТХО, рассказал Батт.

Как сообщил источник в администрации Тобольского района, власти Тюменской области спустили «на места» директиву – как можно спокойнее провести переход на новый порядок расчета за вывоз ТКО. На днях в администрации Тобольского района прошло совещание с участием всех глав сельских поселений, на котором выступил Юрий Батт. Он призвал глав поселений не будоражить жителей и обеспечить тихую реализацию «мусорной реформы» без социальных протестов и возмущения людей.

Получить комментарий в Тюменском экологическом объединении пока не удалось. В ТЭО был направлен официальный запрос, ответ на который в редакцию на момент публикации не поступил.

Напомним, по решению губернатора Александра Моора, тюменцы будут платить по 139 рублей с человека в месяц за вывоз ТКО. Тюменцы потребовали от власти обосновать расчеты. Люди не верят в корректность нормативов, многие начали взвешивать накапливаемый мусор. Как пишут люди в соцсетях, в месяц один член семьи производит порядка 2,3-4 кг отходов, то есть примерно 28-48 кг в год. Таким образом, услуга по вывозу ТКО должна стоить всего 14-24 рубля в месяц.

Тюменцы просили доказать обоснованность расчетов не только по нормативам накопления, но и по тарифу. Однако областные власти игнорировали этот запрос. В итоге в воскресенье, 3 февраля в Тюмени пройдут три митинга против «мусорной реформы». Группа в мессенджере Viber «Тюмень. Против цен на мусор» насчитывает уже более 3000 человек.

Региональным мусорным оператором Тюменской области стала компания ООО «Тюменское экологическое объединение» (ТЭО), подконтрольное энергетикам, бенефициарам «Корпорации СТС» Алексею Боброву и его партнеру Артему Бикову.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 31.01.19

Экс-спикер гордумы Тюмени Еремеев не хочет, чтобы в суде слушали юношей, которые были в его машине. / В Тюмени объявлено штормовое предупреждение: надвигаются аномальные холода. / В суде выяснилось, что в момент ДТП в машине экс-спикера Еремеева были трое юношей. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»