По города России прокатилась волна антимусорных митингов

Сегодня, 3 февраля почти в 30 регионах России запланированы акции протеста против «мусорной реформы» и за решение других экологических проблем. Митинги проводятся при участии политических сил, а также общественных организаций. В ряде регионов активисты будут митинговать сразу в нескольких городах.

Участники мероприятий протестуют против высоких тарифов на вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов, а также принятия реальных государственных мер для осуществления раздельного сбора мусора. Кроме того, каждый субъект, участвующий в акции, добавит к ее повестке актуальные для данного региона экологические проблемы, отметили в пресс-службе одного из организатора акций протеста – партии «Яблоко».

Так, например, в Архангельской области и Республике Коми география протестов обширна и включает не только Архангельск и Сыктывкар, но и множество мелких населенных пунктов. Жителей этих двух субъектов особенно возмутили планы свозить к ним московский мусор, пояснили организаторы экопротеста «Россия не помойка».

«В конце прошлого года в ряде городов России прошли антимусорные акции протеста. Около 30 тыс. человек вышли на пикеты и митинги, потребовав остановить строительство полигона в Шиесе, не допустить доставку на север московских ТКО и повсеместно начать раздельный сбор мусора с его последующей глубокой переработкой. Уже 3 февраля пройдет повторная акция протеста, вызванная тем, что власти отказались выслушать требования людей и посчитали их мнение незначительным. К митингам в Архангельской области намерены присоединиться и другие регионы, страдающие от недальновидной политики властей в области обращения с ТКО, а также регионы, где власть не решает и другие экологические проблемы», – говорится в обращении организаторов общегражданской акции протеста.

Антимусорные митинги и пикеты проходят сегодня в Башкирии, Татарстане, Чувашии, Алтайском, Пермском крае, Ставропольском краях, Архангельской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Ивановской, Иркутской, Калининградской, Костромской, Курганской, Московской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Тульской, Тюменской, Ульяновской, Челябинской областях и ряде других регионов. В Москве акции протеста не были согласованы властями. Кроме того, власти отказалась согласовать акции протеста в Республике Алтай, Красноярском и Краснодарском крае, Новосибирской области.

Впрочем, по данным ngs55.ru, в Новосибирске митинг все же был согласован и состоялся. Он прошел буквально за полчаса из-за сильного мороза. На согласованную акцию на Красном проспекте было заявлено 15 человек, пришли 10.

В Красноярске, который митинговал в -38 градусов, активисты выдвинули резолюцию властям края, потребовав признать территорию местного алюминиевого завода зоной экологического бедствия, а также решить вопрос по строительству ядерного могильника. На митинге было около 50 человек.

В Тюмени проходило сразу два митинга против мусорной реформы. Они были не очень многочисленны, как и в Омске. На акцию в этом сибирском городе пришло около сотни человек. Он проходил на площади у СКК имени Блинова. По словам организаторов, они выступают за ликвидацию свалок и мусорных полигонов, за раздельный сбор и переработку мусора, а также против уничтожения лесов.

Пока что самые активные митинги проходят в Архангельске и Котласе (Архангельская область). По оценкам организаторов, против мусора в Котласе выступают более тысячи человек, в Архангельске – несколько тысяч.

Москва, Иван Гридин

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