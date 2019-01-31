«Мусорная мафия наносит ответный удар»: против организатора протеста против свалки в Коломне возбуждено уголовное дело

В подмосковной Коломне возбуждено уголовное дело против организатора протестов против местной мусорной свалки Вячеслава Егорова, у экоактивистов проводятся обыски. Об этом сообщил известный политик, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков.

«Мусорная мафия наносит ответный удар. В Коломне у экоактивистов с утра идут обыски по уголовному делу, заведенному на Вячеслава Егорова – организатора протестов против свалки в «Воловичах». Ему вменяют «дадинскую» статью 212.1. Последний эпизод – «митинг» у суда надо мной и Геннадием Гудковым», – сообщил политик на своей странице в «Фейсбуке».

По его словам, «обыски у почти десятка человек направлены якобы на поиск доказательств организации «митинга», реально – это просто запугивание и попытка изъятия легальной газеты, на 60-тысячный тираж которой Коломна собрала больше 150 тысяч рублей».

«Делом занимается управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК. То есть охрана свалок, принадлежащих олигархам, – это особо важное дело. Государственное!» – отметил также Гудков.

Комментируя эту ситуацию, депутат Совета депутатов городского округа Чехов Николай Дижур, известный непримиримой позицией по отношению к подмосковным властым, подчеркнул, что этот случай нельзя так просто оставлять. «Нужно собирать общественность. Довольно молчать. Мы готовы поддержать. Вставай страна огромная! Картины крадут белым днем, сенаторы убийцы сидят в парламенте, а граждан России, восставших против экологического геноцида забирают по беспределу. Позор!!!» – подчеркнул он в своем комментарии в соцсети.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 31.01.19

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