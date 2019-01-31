На Урале назначен ответственный за создание «мусорных» технопарков

В Свердловской области состоялось первое заседание рабочей группы по созданию экотехнопарков в рамках формирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами

Как сообщили РИА «Новый День» в департаменте информполитики, в Свердловской области планируется создать два экотехнопарка – в агломерации Екатеринбурга, где ежегодно образуется порядка 1 млн. тонн ТКО, и в Нижнем Тагиле. Впоследствии в них войдут взаимосвязанные по своей функциональной направленности объекты– мусоросортировочные заводы, площадки для строительного мусора и крупногабаритных ТКО, мощности по переработке пластика, металла, стекла, древесины и пр.

Напомним, в соответствии с поручениями президента Российской Федерации, к 2030 году доля утилизированных и обезвреженных отходов в стране должна достигать 86%, уровень локализации производства оборудования для обработки, утилизации и обезвреживания отходов – 90%. В регионах России должно быть создано 70 экотехнопарков и 826 комплексов по обращению с отходами.

Для реализации этих задач губернатор Евгений Куйвашев подписал распоряжение правительства о формировании рабочей группы по созданию экотехнопарков. Ее руководителем назначен вице-губернатор Сергей Швиндт.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 31.01.19

В городе-спутнике Екатеринбурга школы уходят на карантин. / Депутаты побывали в Солнечном и захотели вернуться туда летом. / Грядут морозы. ГИБДД просит водителей воздержаться от дальних поездок. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»