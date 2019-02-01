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Пятница, 1 февраля 2019, 09:13 мск

Новости Экономика

Минприроды предлагает населению сортировать мусор ради снижения тарифа

Минприроды предлагает схему, которая позволит на 30% снизить тариф на вывоз мусора. По мнению чиновников, это возможно осуществить при условии «сортировки» отходов населением. По данным РБК, соответствующее предложение ведомство изложило в материалах, подготовленных к заседанию профильной правительственной комиссии.

Предполагается, что, если жильцы будут разделять «сухие» и «мокрые» отходы, то снижение тарифа на вывоз мусора, установленного региональными операторами, может достигать 30% от действующего. Еще одно предложение – переход на систему сбора отходов по фактическому накоплению контейнеров.

По словам вице-премьера Алексея Гордеева, «сухие» отходы (бумага, стекло, металл и пластик) подлежат повторному использованию и это вполне востребованное сырье, а «мокрые» (органические) должны утилизироваться. Гордеев резюмировал: «Лучше сортируешь – меньше платишь».

Напомним, в РФ запущена реформа сбора и утилизации бытовых и производственных отходов. В полном объёме на новую систему обращения с отходами перешли 60 из 85-ти регионов (больше 70%). С оставшимися регионами будет продолжаться работа. При этом в ноябре минувшего года Госдума вывела из-под действия «мусорного» закона три города федерального значения – Москву, Петербург и Севастополь. Эти города получили право до 1 января 2022 года не применять на своих территориях положения федерального законодательства о сборе, обработке и хранении мусора. Отсрочка позволит городам ввести в эксплуатацию современные высокотехнологичные объекты обращения с отходами.

Если же город захочет воспользоваться таким правом, соответствующую деятельность предлагается осуществлять по согласованию с уполномоченным федеральным органом власти. Плату за коммунальную услугу по обращению с мусором предлагается взимать, как и ранее, в составе платы за содержание жилого помещения.

Москва, Иван Гридин

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