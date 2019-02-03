В Екатеринбурге начинается митинг против «мусорной реформы» (ФОТО)

Екатеринбурге сегодня присоединяется к «мусорным митингам», которые проходят сегодня во многих городах России. На площади Обороны собираются участники акции, изначально инициированной партией «Яблоко», затем к ним присоединились и коммунисты.

Пока на площади около 100 митингующих, большое число полицейских, журналисты. Рядом с площадью обороны находится полицейский автобус – как предположили журналисты, на случай возможных задержаний. Митинг согласован.

Также сегодня акция против мусорной реформы проходит в Нижнем Тагиле.

Екатеринбург, Служба информации

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