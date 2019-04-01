В Екатеринбурге снова пройдет мусорный митинг

В Екатеринбурге в ближайшее время пройдет еще один митинг против мусорной реформы. Организаторы ждут до 150 участников.

Как рассказала корреспонденту РИА «Новый День» заместитель председателя свердловского регионального отделения «Яблока» Ирина Скачкова, 7 апреля будет всероссийская акция протеста против «мусорой реформы». Активисты в Екатеринбурге пытались согласовать площадку в самом центре города, на площади Труда, но по традиции министерство общественной безопасности в этом отказало, сославшись на проведении там другого мероприятия.

Мусорный митинг в итоге состоится на площади Обороны, в 12 часов. Заявка подавалась на 150 человек. «К нам присоединится движение «Бессрочка». Ожидаем и другие движения и партии. Но пока мы широко об этом не информировали», – прокомментировала представитель «Яблока».

Екатеринбург, служба информации

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