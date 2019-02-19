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Вторник, 19 февраля 2019, 12:34 мск

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В Екатеринбурге пройдет митинг против «мусорной» реформы (ДОКУМЕНТ)

В Екатеринбурге пройдет еще один митинг против «мусорной» реформы. На этот раз акцию протеста хотят провести в самом центре города, у памятника отцам-основателям.

Как стало известно РИА «Новый День», в Министерство общественной безопасности Свердловской области подано уведомление о проведении митинга, где «планируется обсудить вопросы, связанные с проблемами изменения тарифов ЖКХ, привлечь внимание граждан к вопросу сохранения социальных прав и гарантий при проведении реформ и нововведений в сфере ЖКХ, против социально-экономической политики властей». Акция протеста должна состояться 3 марта в 12 часов у памятника Татищеву и де Геннину. Ожидается, что участие примут до 400 человек. Заявку подали представители КПРФ Денис Курочкин и Александр Ладыгин, но подписались они как «инициативная группа граждан».

Напомним, 3 февраля в Екатеринбурге проходил митинг против «мусорной» реформы, заявку подавала партия «Яблоко», к ним присоединились коммунисты. Акцию протеста перенесли на площадь Обороны, к тому же проводили ее в сильные морозы. Людей собралось немного.

В ближайшие выходные протестовать против «мусорной» реформы будут в Нижнем Тагиле.

Екатеринбург, служба информации

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Метки / Мусорная реформа

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