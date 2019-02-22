В Екатеринбурге власти перенесли «мусорный» митинг из-за таинственного мероприятия в центре

Митинг против «мусорной» реформы не сможет пройти в центре Екатеринбурга. По сложившейся практике областных властей, после подачи заявки на скандальную тему выяснилось, что площадка уже занята. Кем именно, держится в секрете.

О том, что митинг придется переносить, рассказал на своей странице в «Фейсбуке» персек КПРФ в Свердловской области Александр Ивачев. «Как только оппозиция заявляет какое-то мероприятие на площадь Труда, у власти обязательно находится повод отказать. В виде поноса или золотухи обычно выступает какая-нибудь ярмарка или пикет «Молодой гвардии». Но это на бумаге. По факту не выходит никто. В случае с митингом против мусорной реформы это произошло снова», – сообщил коммунист. В ответе министерства общественной безопасности сказано, что на площади Труда «запланировано проведение другого публичного мероприятия, уведомление о проведении которого направлено в Министерство ранее Вас». Недавно в закон «о митингах» были внесены поправки, по которым организатор должен нести финансовую ответственность за отмену мероприятия – Ивачев направит депутатский запрос с требованием оштрафовать тех, кто заявку подал, но на площадь Труда никого не вывел.

Митинг предложили перенести на площадь Обороны, КПРФ согласилась, так как до 3 марта, дня проведения митинга, осталось мало времени. Акция протеста начнется в 12:00. Заявка согласована на 400 человек.

Добавим, узнать, какое мероприятия пройдет на площади Труда, невозможно. Начальник отдела по обеспечению деятельности в сфере подготовки и проведения публичных мероприятий Олег Малишевский на соответствующий вопрос корреспондента РИА «Новый День» отвечать отказался без объяснения причины. Сотрудник департамента информполитики Регина Рахматуллина, отвечающая за министерство общественной безопасности, заявила, что раскрывать эту информацию также не будет. По ее словам, министерство не обязано ничего говорить, потому что «в законе «О митингах» нигде не сказано, что орган власти обязан раскрывать эту информацию. Но вы можете прийти и посмотреть». Также она сослалась на защиту персональных данных, но как персональные данные связаны с публичным мероприятием, пояснить не смогла. Отметим, что по ст.39 ФЗ «О СМИ» такая обязанность у госорганов как раз есть. «Запрашиваемую информацию обязаны предоставлять руководители указанных органов, организаций и объединений, их заместители, работники пресс-служб либо другие уполномоченные лица в пределах их компетенции», – прямо указано в законе.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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