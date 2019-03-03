На мусорном митинге в Екатеринбурге коммунисты оголили куклу Кена (ФОТО)

Сегодня в Екатеринбурге прошел митинг против мусорной реформы, организованный местным отделением КПРФ. Как напоминает «Новый День», первоначально мероприятие планировали провести на площади Труда, однако министерство общественной безопасности Свердловской области не согласовало организаторам эту точку, отправив их митинговать против реформы по обращению с ТКО туда же, где месяцем ранее уже проходил митинг по той же теме.

К полудню у подножия памятника «Седой Урал» собрались около 300-400 человек по оценке журналистов. Представитель МОБ Свердловской области, присутствовавший на митинге, не смог назвать число участников акции, заявив, что, может быть, посчитают позднее. В пресс-службе ГУ МВД России также не стали комментировать численность мероприятия, сославшись на то, что «не занимаются такими вещами». Сами организаторы насчитали до двух тысяч человек.

Мероприятие получилось довольно смазанным – очевидно, что погружение в тему мусорной реформы у организаторов было недостаточным, поскольку с трибуны, где выступали глава свердловского обкома Александр Ивачев и его соратники, звучали и реплики про пенсионную реформу, и упреки в адрес министра ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова за то, что не пришел на мероприятие, и возмущения по поводу того, что городская дума Екатеринбурга минувшей осенью голосовала за повышение зарплаты чиновникам администрации уральской столицы. Словом, тезисов, которые были бы посвящены исключительно теме митинга, было не так уж много.

Риторика сводилась к тому, что тариф слишком высок по сравнению с Челябинском, а норматив установлен в два раза выше реальных средних показателей накопления мусора, что в области до сих пор нет мусоросортировочных заводов, а когда их начнут строить, то плату для населения снова поднимут, и т.д. Интересно, что на митинге ‒ в отличие от того, что прошел месяц назад, ‒ почти не было людей с нарисованными плакатами, в основном, все выдавала партия со слоганами: «Вон, мусорное ворье», «Нет высоким тарифам на вывоз мусора», «В помойку ваши реформы», и так далее.

Единственной креативной идеей организаторов стала кукла Кена ‒ спутника Барби, с которой коммунисты сняли штаны, а к рукам прикрепили табличку «Верю Путину». Журналисты немедленно вспомнили, что главного организатора митинга, главу обкома КПРФ в Свердловской области Александра Ивачева коллеги по заксо называют Кеном. За все происходящим на огороженной территории издалека наблюдала уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, однако к протестующим она не присоединялась.

Добавим, что на площади Обороны также активно шел сбор подписей против строительства храма в сквере у Театра драмы. Люди в партийной символике интересовались, кто и зачем собирает автографы у участников мероприятия, но сбор проводить не мешали.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 02.03.19

Путин намекнул FISU о желании Екатеринбурга провести Универсиаду. / В ДТП под Нижним Тагилом погибла женщина. / Синоптики предупредили уральских автомобилистов о метели. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»