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Среда, 30 января 2019, 11:05 мск

Новости Екатеринбург

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Коммунисты объединятся с либералами из «Яблока» на «мусорном» митинге

В Екатеринбурге митинг против «мусорной реформы» объединит партии «Яблоко» и КПРФ – коммунисты решили присоединиться к акции протеста, которую ранее анонсировали «яблочники».

«Свердловский обком КПРФ принял решение участвовать в митинге «Яблока» против мусорной реформы 3 февраля. Полностью разделяем требования и позицию», – написал на своей странице в «Фейсбуке» персек КПРФ Александр Ивачев. Как оказалось, «Яблоко» не против такой «дружбы» против мусорной реформы. Одна из организаторов Ирина Скачкова рассказала корреспонденту РИА «Новый День», что она пока не слышала о том, что коммунисты вместе с ними выйдут протестовать на площадь Обороны. Однако желание партии КПРФ «Яблоко» поддерживает. «Мы не против, очень хорошо, что присоединяются. Мы с этим согласны», – прокомментировала Скачкова. По ее словам, заявка подавалась на участие 50 человек. Депутат свердловского заксобрания от КПРФ Александр Ладыгин отметил, что в законе не прописаны взыскания, если численность митингующих больше, это не должно стать поводом для вмешательства в акцию протеста.

Добавим, эсеры, традиционно эксплуатирующие сферу ЖКХ, не торопятся митинговать с «Яблоком». «Мы пока такого решения не приняли», – сообщила руководитель аппарата реготделения СР Наталья Гулаенко. Сторонники Навального присоединяться к либералам тоже не будут. «Тема (мусорная реформа, – прим. ред.) хорошая, мы за ней следим. Но организаторы митинга не мы, ни «Яблоко», ни КПФР к нам не обращались. Наши сторонники о митинге знают, информация есть в сети, люди сами примут решение идти или нет, но как организация мы присоединяться не будем. Но и никому не запрещаем, конечно. Хотя я уже слышал некий скепсис, учитывая, кто организаторы, сколько они человек соберут..." – прокомментировал координатор штаба Навального в Екатеринбурге Юрий Кузьминых.

Напомним, митинг против мусорной реформы пройдет в Екатеринбурге, на площади Обороны, 3 февраля, в 14:00.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 30.01.19

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