«Очередное ограбление граждан!» Екатеринбург тоже выйдет на «мусорный» митинг 3 февраля

В ближайшее воскресенье, 3 февраля, в Екатеринбурге, как и по всей России, пройдет акция протеста против мусорной реформы под лозунгом «Очередная реформа – очередное ограбление граждан». «Екатеринбург присоединяется к общероссийской акции против мусорной реформы! У нас есть вопросы к чиновникам, время их задавать! Мероприятие согласовано. Организатором выступает партия «Яблоко», – говорится на странице партии в соцсети.

Как сообщила РИА «Новый День» одна из организаторов Ирина Скачкова (партия «Яблоко»), митинг состоится на площади Обороны в 14:00. Данных о присоединении к «яблочникам» представителей других партий пока нет.

Добавим, в тот же день пройдет митинг на ту же тему в Нижнем Тагиле. Его организует местное отделение КПРФ. Как рассказал «Новому Дню» лидер тагильских коммунистов Михаил Бояркин, акция состоится у подножья Лисьей горы, у памятника Металлургам, в 13:00. Разрешение от городских властей получено. «А вот сколько жителей Нижнего Тагила придет на этот митинг, пока не можем предположить, все зависит от желания каждого жителя», – рассказал Бояркин, добавив, что другие партия не очень охотно присоединяются к акциям коммунистов. В 38 км от Нижнего Тагила, в поселке Висим, также пройдет протестное мероприятие.

Напомним, ранее свердловчане уже обращались с вопросами к властям – почему, например, в Екатеринбурге один человек за вывоз мусора по новым тарифам будет платить 150 рублей, в то время как в Челябинске тариф составляет 67 рублей с человека. На недавней пресс-конференции губернатора Евгения Куйвашева «Новый День» спросил его, знает ли он, из чего складывается этот тариф. «Мне даже всего времени пресс-конференции не хватит, чтобы объяснить вам, – ответил губернатор. – Я вам обязательно отвечу письменно». Впрочем, письменный ответ «полного расклада» не показал. Объяснения, почему в Екатеринбурге расчет тарифа идет не по квадратным метрам, как в соседних регионах, а исходя из численности проживающих, в ответе губернатора также не содержалось.

Между тем не так давно премьер-министр Дмитрий Медведев напомнил губернаторам об их личной ответственности за справедливость тарифов на вывоз мусора: «Полнота ответственности за качество и справедливость тарифов [на вывоз мусора] лежит на региональных властях, на губернаторах», – заявил он на совещании с вице-премьерами. Свердловская область – не единственная, где у жителей назрели вопросы к властям о мусорной реформе. На митинг планирует выйти и Тюменская, где регоператоры также приближены к Боброву и Бикову: 3 февраля в Тюмени пройдут сразу три митинга против повышения стоимости услуги по вывозу мусора. Выйдут на митинг и жители Челябинска.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 28.01.19

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