Урал выходит на митинги против мусорной реформы. Первым – Тагил, потом – Екатеринбург

Уже через десять дней, 3 февраля, по всей России прокатится волна митингов против мусорной реформы.

Как сообщил корреспонденту РИА «Новый День» депутат свердловского заксобрания от КПРФ Александр Ладыгин, в протестной акции примет участие и Средний Урал. Ладыгин добавил, что в Нижнем Тагиле митинг пройдет именно по инициативе местного отделения партии. Акция начнется в 11 часов в районе Лисьей горы. «У нас в Екатеринбурге акция будет в марте. Точную дату я пока не могу назвать. Сейчас задача – как можно больше оповестить горожан, рассказать им о мусорной реформе, потому что власти не сильно любят об этом распространяться», – дополнил он. Добавим, что согласно информации на интернет-портале Protest302.ru, кроме Нижнего Тагила в Свердловской области на митинг 3 февраля выйдут также жители поселка Висим, расположенного в 38 км от него, то есть в той же Северной зоне, регоператором по которой является фирма «Рифей». Ранее «Рифей», близкий к коммунальным олигархам Боброву и Бикову, запросил для себя самые высокие тарифы в регионе, и РЭК утвердила ставку в размере 704 рублей (без НДС) или 846 рублей (включая НДС) за кубометр.

Тем временем жители Свердловской области уже начали получать первые квитанции за услугу ЖКХ с новыми суммами за вывоз мусора. Платежи для уральских семей вырастут в разы. «Сегодня мы получили январский счет, содержание жилья подешевело на 55 рублей 10 копеек – это столько мы ранее платили за мусор. Зато в новой, «мусорной», строке указана сумма в 5 раз большая – 297,25», – рассказали РИА «Новый День» супруги, проживающие в двухкомнатной квартире на ЖБИ.

Обоснованность тарифов и ранее вызывала вопросы. Екатеринбуржцы обращались с вопросами к властям – почему в их городе один человек за вывоз мусора по новым тарифам будет платить 150 рублей, в то время как в Челябинске тариф составляет 67 рублей с человека. На недавней пресс-конференции губернатора Евгения Куйвашева «Новый День» спросил его, знает ли он, из чего складывается этот тариф. «Мне даже всего времени пресс-конференции не хватит, чтобы объяснить вам, – ответил губернатор. – Я вам обязательно отвечу письменно». Впрочем, письменный ответ «полного расклада» не показал. Объяснения, почему в Екатеринбурге расчет тарифа идет не по квадратным метрам, как в соседних регионах, а исходя из численности проживающих, в ответе губернатора также не содержалось.

Между тем, не так давно премьер-министр Дмитрий Медведев напомнил губернаторам об их личной ответственности за справедливость тарифов на вывоз мусора: «Полнота ответственности за качество и справедливость тарифов [на вывоз мусора] лежит на региональных властях, на губернаторах», – заявил он на совещании с вице-премьерами.

Свердловская область – не единственная, где у жителей назрели вопросы к властям о мусорной реформе. На митинг планирует выйти и Тюменская, где регоператоры также приближены к Боброву и Бикову: 3 февраля в Тюмени пройдут сразу три митинга против повышения стоимости услуги по вывозу мусора. Выйдут на митинг и жители Челябинска.

Екатеринбург, Нижний Тагил, Владислав Тринько, Евгения Вирачева

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