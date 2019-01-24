Вместо 55 рублей 300 – уральцы начали получать квитанции с новыми цифрами за вывоз мусора

Жители Свердловской области начали получать первые квитанции за услуги ЖКХ с новыми суммами в строке «вывоз мусора». Напомним, в рамках проводимой так называемой мусорной реформы с 1 января 2019 года услуга по вывозу бытового мусора исключается из строки «Содержание жилья» и выводится в отдельную категорию. «Сегодня мы получили январский счет, содержание жилья подешевело на 55 рублей 10 копеек – это столько мы ранее платили за мусор. Зато в новой, «мусорной», строке указана сумма в 5 раз большая – 297,25», – рассказали РИА «Новый День» супруги, проживающие в двухкомнатной квартире на ЖБИ.

Другая супружеская пара, которая сегодня также получила квитанцию на оплату услуг ЖКХ, подтверждает: рост тарифа за вывоз бытового мусора весьма ощутим: «УК РЭМП Железнодорожного района, двушка, 51,7 кв. м, проживают в ней два человека. Пришла квитанция с суммой в 297 руб. за мусор. А содержание жилья снизилось с 1438 до 1378 – то есть раньше мы платили за мусор 60 рублей».

Напомним, РИА «Новый День» сделало для удобства уральцев специальный «Мусорный калькулятор» – если вы до сих пор не получили квитанцию по оплате услуг ЖКХ, но хотели бы узнать, сколько теперь придется платить за вывоз мусора, вы можете воспользоваться нашим сервисом, перейдя по ссылке.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 24.01.19

Шептий и его политсовет готовятся стройными рядами уйти в отставку. / Екатеринбургские депутаты хотят освободить «Титановую долину» от земельного налога. / В школы и детсады Екатеринбурга временно не пускают детей без прививок от гриппа – в городе бушует эпидемия ОРВИ. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»