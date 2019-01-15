Мусорный калькулятор: насколько больше вы станете платить за мусор (рассчитать онлайн)

Жители Свердловской области уже в конце этого месяца получат квитанции на оплату коммуналки, в которых появится новая строчка ‒ обращение с твердыми коммунальными отходами. Платить за вывоз и хранение мусора на полигонах придется больше, чем прежде. Правда, для всех повышение расходов будет разным. Как уже писал «Новый День», это зависит и от территории проживания, и от числа зарегистрированных в квартире или частном доме, от типа жилья, и так далее.

Раньше плата за мусор была включена в строку «Содержание жилья», так что посчитать разницу между тем, сколько платили собственники и сколько будут платить, не так уж сложно. «Новый День» предлагает своим читателям калькулятор, который покажет, насколько вырастут расходы на обращение с ТКО с этого года.

Восточная зона (кроме Екатеринбурга) ‒ Березовский, Среднеуральск, Верхняя Пышма, Белоярский, Сысерть, Арамиль, Асбест, Богданович, Заречный, Малышевский городской округ, Сухой Лог, Каменск-Уральский, Рефтинский городской округ, Реж, Алапаевск, Махнево, Артемовский, Ирбит, Байкалово, Слободо-Туринск, Туринск, Таборы, Тавда, Тугулым, Талица, Пышма, Камышлов.

Северная зона ‒ Ивдель, Пелым, Североуральск, Волчанский городской округ, Карпинск, Краснотурьинск, Серов, Новая Ляля, Сосьва, Гари, Верхотурье, Нижняя Тура, Качканар, Лесной, Верхняя Тура, Кушва, Красноуральск, Верхняя Салда, Нижняя Салда, Свободный, Горноуральский городской округ, Нижний Тагил, Невьянск.

Западная зона ‒ Ачит, Красноуфимск, Арти, Михайловск, Нижние Серги, Бисерть, Первоуральск, Ревда, Дружинино, Дегтярск, Шаля, Староуткинск, Новоуральск, Верхний Тагил, Верх-Нейвинский городской округ, Кировград.

Мусорный калькулятор: Тип жилья: Многоквартирный дом Частный дом Зона: Екатеринбург Северная зона Западная зона Восточная зона Площадь жилья 0.0 м2 Зарегистрировано 0 человек Рассчитать платеж

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 15.01.19

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