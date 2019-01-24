В Тюмени пройдут сразу три митинга против «мусорной» реформы

В Тюмени 3 февраля пройдут сразу три митинга против повышения стоимости услуги по вывозу мусора. В мэрии согласовали заявки, поданные КПРФ, представителем инициативной группы «Тюмень против мусора» Светланой Бачуриной и общественником Юрием Рябцевым.

Ни одно из мероприятий не состоится на Центральной площади напротив здания областного правительства. Как заявили в мэрии, эта площадка будет занята АНО «Легион», которая якобы собирается популяризировать на улице проект «Волонтер-2019».

Первый митинг, на который заявлено 100 человека, стартует в 11 часов на площади Единства и Согласия (четная сторона ул. Ленина между д. 63 по Орджоникидзе и д. 95 по ул. Герцена). Организатором мероприятия стал тюменский общественник Юрий Рябцев. По его словам, митинг будет направлен против «мусорной» реформы и в поддержку благоприятной окружающей среды.

Буквально через полчаса, в 11:30 начнется акция протеста, организованная Светланой Бачуриной и активистом движения «Диванные войска» Анатолием Княжевым. Они выйдут на площадь Борцов Революции (ул. Республики между зданиями 7-9), заявка согласована на участие 2 тыс. человек.

Отвечая на вопрос о том, зачем проводить в одно и то же время два отдельных митинга, вместо того, чтобы объединить их, Юрий Рябцев пояснил, что его смущает название акции, устроенной Бачуриной и Княжевым.

«Их митинг называется « Тюмень против высоких цен на мусор». По закону, они должны транслировать то, что указано в заявке. А в заявке, по сути, говорится о том, что организаторы выступают против жителей Тюмени, которые производят мусор и по высоким ценам продают его региональному оператору, олигархам Биковым и Бобровым», – сказал Рябцев.

Третий митинг, организованный КПРФ и рассчитанный на тысячу человек, начнется в 13 часов и продлится два часа. Мероприятие против роста цен на вывоз ТКО пройдет на площади у здания ГАО ТО Западно-Сибирский инновационный центр «Технопарк» (ул. Республики 142)

Тюменская общественность возмущена новыми тарифами на вывоз мусора и требует отмены или хотя бы переноса «мусорной» реформы. Жители города не верят в корректность нормативов, многие начали ежедневно взвешивать мусор и пришли к выводу, что они завышены в 4 раза. Люди требуют доказать обоснованность расчетов не только по нормативам накопления, но и по тарифу. Однако областные власти игнорируют этот запрос и пытаются увести обсуждение проблемы в другое русло.

Так, губернатор Александр Моор, пытаясь снизить социальное напряжение, предложил гражданам выбор – платить за вывоз мусора исходя из квадратных метров квартиры или по факту. Обосновывать свои расчеты, снижать норматив накопления мусора и тариф чиновники не хотят.

Первый митинг против «мусорной» реформы должен было пройти еще 20 января, однако получив согласование от мэрии, организаторы (члены РКРП) сорвали мероприятие, сказавшись больными. Одновременно областной властью была ужесточена цензура в СМИ – по звонку чиновников с лент информационных агентств удалялись материалы про протесты общественности, вместо этого журналистов подконтрольных области изданий заставили писать о том, что горожане поддерживают «мусорную» реформу, поэтому и проигнорировали митинг.

Тюмень, служба информации

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