Прокуратура проверяет обоснованность тарифов на вывоз мусора в Тюмени

Прокуратура Тюменской области проводит проверку законности тарифов за вывоз мусора. Об этом в ходе пресс-конференции 29 января сообщил первый заместитель прокурора Тюменской области Руфат Биктимеров. По его словам, поводом стали несколько жалоб (в том числе от депутата облдумы Тамары Казанцевой) и сообщения в СМИ.

«Это очень щепетильная тема, которая касается каждого», – сказал прокурор. Сейчас надзорное ведомство проверяет департамент тарифной и ценовой политики, некоторые другие органы власти региона, а также регионального оператора – компанию «ТЭО».

Проверка завершится в конце января, ее итоги озвучат в пятницу или в понедельник.

Напомним, по решению губернатора Александра Моора, тюменцы будут платить по 139 рублей с человека в месяц за вывоз ТКО. Тюменцы потребовали от власти обосновать расчеты. Люди не верят в корректность нормативов, многие начали взвешивать накапливаемый мусор. Как пишут люди в соцсетях, в месяц один член семьи производит порядка 2,3-4 кг отходов, то есть примерно 28-48 кг в год. Таким образом, услуга по вывозу ТКО должна стоить всего 14-24 рубля в месяц.

Тюменцы просили доказать обоснованность расчетов не только по нормативам накопления, но и по тарифу. Однако областные власти игнорировали этот запрос. В итоге в воскресенье, 3 февраля, в Тюмени пройдут сразу три митинга против повышения стоимости услуги по вывозу мусора. Группа в мессенджере Viber «Тюмень. Против цен на мусор» насчитывает уже более 3000 человек.

Региональным мусорным оператором Тюменской области стала компания ООО «Тюменское экологическое объединение» (ТЭО), подконтрольное энергетикам, бенефициарам «Корпорации СТС» Алексею Боброву и его партнеру Артему Бикову.

Депутат облдумы Юрий Юхневич на прошедшем в минувшую пятницу заседании комитета по соцполитике заявил, что людям надо предоставить право платить за мусор по его фактическому объему или хотя бы дать выбор – платить в зависимости от количества прописанных или от размера площади. Коммунист добавил, что коммунальные олигархи Биков и Бобров, которые являются гражданами Австрии, заработают на мусоре дважды, собрав деньги с каждого жителя региона и от продажи пластика.

Однако вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев посоветовал депутату «не верить фейкам», он также назвал тариф 139 рублей человека справедливым и обоснованным. Стоит отметить, что, к примеру, жители многоэтажек Челябинска будут платить по 67,59 рубля с человека, Ижевска ‒ 98,48 рублей с человека, Уфы ‒ 70 рублей, Казани ‒ 71,95 рубля.

Тюмень, служба информации

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