Тюменская прокуратура не смогла решить – законны ли «мусорные» тарифы

Прокуратура области не будет вмешиваться в вопрос образования тарифов на вывоз твердых бытовых отходов. Таковы итоги проверки, которую надзорный орган провел по обращениям тюменцев, считающих, что «мусорные» тарифы и нормативы накопления ТБО в регионе завышены.

«В прокуратуру поступил ряд обращений от тюменцев о несогласии с размером платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО, рассчитывающуюся исходя из установленного Департаментом тарифной и ценовой политики норматива накопления отходов и единого тарифа на услугу регоператора. По результатам проведенной проверки оснований для прокурорского вмешательства в настоящее время не установлено», – заявили в прокуратуре Тюменской области.

Там добавили, что все жалобы граждан направлены в центральный аппарат Федеральной антимонопольной службы России. А результаты их разрешения взяты на контроль и в случае установления обстоятельств, требующих мер прокурорского реагирования, они будут приняты незамедлительно.

Напомним, по решению губернатора Александра Моора, жители многоквартирных домов будут платить за вывоз мусора по 139 рублей, а жители индивидуальных – 119 рублей с человека в месяц. Тюменцы потребовали от власти обосновать расчеты. Люди не верят в корректность нормативов, многие начали взвешивать накапливаемый мусор и посчитали, что услуга по вывозу ТКО должна стоить всего 14-24 рубля в месяц.

Чтобы понять, что тарифы и нормативы утверждаются в регионах России безо всяких обоснований, «на глаз», достаточно сравнить нормативы накопления твердых коммунальных отходов для детских садиков. Так, в Еврейской автономной области норматив накопления мусора на одного воспитанника составляет 10,7638 кг в год, в Якутии ‒ уже 34,7 кг. Во Владимирской области ‒ 48 кг, а в Приморье ‒ 56,906 кг мусора за тот же период. Региональным мусорным оператором Тюменской области стала компания ООО «Тюменское экологическое объединение» (ТЭО), подконтрольное энергетикам, бенефициарам «Корпорации СТС» Алексею Боброву и его партнеру Артему Бикову.

Тюмень, служба информации

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