Суд потребовал от тюменских чиновников обоснование «мусорной реформы»

Тюменский областной суд 14 мая обязал чиновников правительства предоставить документацию, на основании которой осуществлялась разработка территориальной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами. В связи с этим в процессе, ответчиками по которому являются губернатор Александр Моор и его подчиненные, объявлен перерыв до 17 июня.

Ответчики должны предоставить в суд (а также прокуратуре и истцам) прогнозные данные по образованию ТКО населением в жилых помещениях на весь период действия территориальной схемы на весь период действия с 2016 по 2027 год, в том числе расчеты, послужившие основанием для установления таких прогнозных данных.

Представитель истцов не стал возражать против требований судьи Александра Ревякина. Представитель прокуратуры согласился с мнением судьи, отметив важность прогнозных данных для обсуждаемого дела. Мнением ответчиков суд интересоваться не стал.

Чиновники должны предоставить данные суду, прокуратуре и истцам не позднее 7 июня 2019 года.

После суда общественники и журналисты, обсуждая в кулуарах решение, предположили, что процесс специально затягивается. Присутствовавшая на суде депутат тюменской областной думы, первый секретарь тюменского обкома КПРФ Тамара Казанцева согласилась с этой версией.

«С другой стороны, я изучила территориальную схему, которую мы оспариваем, и удивилась. Там (в правительстве Тюменской области – прим. ред.), видимо, решили, что мы ни на что обращать внимание не будет, и примем, что есть, – сказала Казанцева. – Я думаю, судья также увидел, что там очень много проблем. Я сравнила города Ишим и Тобольск по количеству мусора, который там образуется в течение года. В Тобольске 102 тысячи населения, мусора образуется порядка 50 тысяч тонн. В Ишиме – 62 тысячи населения, а мусора образуется 99 тысяч тонн. Население в два раза меньше в Ишиме, мусора почти в два раза больше. Если взять муниципальные районы, Армизонский, Аромашевский с одинаковым количеством населения, по 11 тысяч человек, то в одном количество мусора 300 тонн, а в другом – 2500. То есть много некорректных расчетов, которые написаны «от фонаря»».

Многие предприятия, объяснила Казанцева, которые включены в территориальную схему и должны действовать, существуют только на бумаге. Должны быть специальные компактные установки, куда ссыпается мусор, полигоны, например, на 4 км Бердюжского тракта, но их нет.

«В Тюмени речь идет о мусороперерабатывающем заводе, а не о мусоросортировочном. В Тобольске и Ишиме тоже речь идет о мусороперерабатывающих заводах, а там вообще еще нет ничего, а Тобольске только колышки забили. Все шито белыми нитками», – считает коммунистка.

По мнению Казанцевой, вызывает вопросы и логистическая схема. «Берем Вагайский район, я сама родом оттуда. Есть там деревни, из которых планируется мусор возить в Тобольск, но там нет дорог. Из деревень Шишкино и Ушаково мусор планируется возить в Ярковский район, там расстояние, я думаю, километров 200. В некоторых местах дорога плохая, отсыпана песком и щебнем, а кое-где вообще не отсыпана», – рассказала Казанцева.

Она намеревалась выступить с речью в ходе сегодняшнего заседания, где планировались прения и оглашение решения по административному делу, и специально взяла с собой многостраничную распечатку территориальной схему обращения с ТКО.

«Если просто формально принять решение, то оно должно быть в нашу пользу. Но, видимо, разговор состоялся на уровне правительства о том, что, если ничего не поменять, трудно будет принять решение в их пользу, – объяснила Казанцева сегодняшнее решение суда о переносе заседания.

По словам депутата, в случае проигрыша в областном суде противники нынешней территориальной схемы обращения с ТКО намерены обратиться в Верховный суд. «В практике Верховного суда имеется прецедент по Ивановской области, когда полностью или частично отменяли территориальную схему», – сказала коммунистка.

Казанцева намерена добиваться привлечения виновных к уголовной ответственности после того, как суд подтвердит резонность доводов противников территориальной схемы.

«То, что они (чиновники – прим. ред.) пересчитают (нормативы образования коммунальных отходов – прим. ред.), нам будет видно. Первоначальная схема же есть. Поэтому мы будем доказывать, что они сфальсифицировали терсхему, ввели в заблуждение людей, обсчитали их. Что они вообще мошенники», – сказала Казанцева.

Как сообщал «Новый День», инициативная группа «Диванные войска Тюмени» в феврале обратилась в областной суд с административным исковым заявлением, в котором просила признать несоответствующим федеральному закону постановление правительства Тюменской области № 392-п, которым утверждена территориальная схема обращения с ТКО. Исковое заявление подписали 26 человек, в том числе депутаты тюменской областной думы от КПРФ Тамара Казанцева и Юрий Юхневич.

Тюмень, Михаил Калянов

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