В администрации Путина два часа считали подписи тюменцев против «мусорной» реформы

Тюменские общественники 20 марта передали в администрацию президента заявление против «мусорной» реформы. Под документом, адресованным Владимиру Путину, поставили свои подписи более 16,5 тыс. жителей Тюменской области.

Представители инициативной группы Светлана Бачурина и Анатолий Княжев выехали сегодня в Москву, чтобы лично подать заявление в АП. По словам активистов, на то, чтобы пересчитать все собранные в пять томов подписи тюменцев, у специалиста приемной ушло более двух часов. Для этого даже пришлось принести дополнительный стол. Фото и видеосъемку подачи заявления присутствующие сотрудники полиции вести запретили.

Из администрации президента тюменцы выдвинулись в Следственный комитет России, чтобы подать заявление о нарушении закона при реализации «мусорной реформы» в Тюменской области.

В заявлении на имя Александра Бастрыкина активисты сообщают о завышении стоимости мусоросортировочного завода, о несоответствии закону принятой территориальной схемы и как следствие – о завышенных тарифах на обращение с ТКО.

«Полагаем, что усматриваются признаки мошенничества в особо крупном размере, совершенного группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения. Просим провести проверку изложенных фактов, дать правовую оценку, возбудить уголовное дело по фактам мошенничества, злоупотребления полномочиями, превышения полномочий», – просят Бастрыкина в своем заявлении тюменцы.

Тюмень, служба информации

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