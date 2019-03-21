Губернатора Моора вызвали в суд в качестве ответчика по мусорной реформе

Тюменский областной суд принял к производству исковое заявление, ответчиком по которому выступит губернатор Тюменской области. Соответствующее определение на днях вынес судья Александр Ревякин.

Инициативная группа «Диванные войска Тюмени» в феврале обратилась в областной суд с административным исковым заявлением, в котором просит признать несоответствующей федеральному закону постановление правительства Тюменской области № 392-п, которым утверждена территориальная схема обращения с отходами.

Сначала судья Ревякин оставил заявление без движения и вынес определение об устранении недостатков.

«Из приложенных к исковому заявлению документов следует, что оспариваемый нормативный акт подписан губернатором Тюменской области. Вместе с тем, вводная часть заявления не содержит сведений о наименовании вышеуказанного лица, его процессуальном положении и его местонахождении, копия искового заявления и приложенных к нему документов (для губернатора) не предоставлены», – говорилось в определении суда.

Все указанные судом недостатки активистами были устранены, в том числе – предоставлена копия искового заявления с приложениями для губернатора Александра Моора.

После этого суд принял заявление к рассмотрению. Дата предварительного судебного разбирательства назначена на 8 апреля. На заседание приглашены представители правительства и губернатор Тюменской области. Копия административного искового заявления направлена в прокуратуру региона.

Исковое заявление подписано инициативной группой из 26 человек, в том числе двумя депутатами тюменской областной думы от КПРФ Тамарой Казанцевой и Юрием Юхневичем.

Как пояснил «Новому Дню» представитель активистов Антон Куклин, к исковому заявлению может присоединиться любой житель Тюменской области, который считает, что принятой территориальной схемой нарушены его права. Образец заявления можно найти в социальных сетях и в группе «Гражданская позиция» в Вайбере.

Тюмень, Виктор Нестерук

Тюмень. Другие новости 21.03.19

В Тюмени сократили список обязанностей муниципальных служащих. / Счетная палата Тюмени: автодороги в городе строятся как попало. / В тюменской гордуме хотели подменить наказы избирателей. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»