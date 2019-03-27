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Среда, 27 марта 2019, 10:14 мск

Новости Тюмень

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В Тюмени хотят освободить от платы за мусор все многодетные семьи

Фото Pixabay

Депутаты думы Тюменской области предлагают освободить от платы за вывоз мусора все многодетные семьи в регионе, независимо от размера их доходов. Такой законопроект внесли в думу члены фракции КПРФ.

Согласно документу, в отношении детей возмещение расходов на плату за вывоз ТКО должно осуществляться в размере 100 процентов, в отношении родителей или усыновителей – в размере 30 процентов. По расчетам авторов законопроекта, на реализацию предлагаемых законопроектом изменений потребуется более 152,5 млн рублей в год.

Напомним, сейчас на возмещение расходов на вывоз мусора могут рассчитывать дети и родители только из тех многодетных семей, в которых среднедушевой доход, не превышает величину, устанавливаемую региональным правительством.

Тюмень, служба информации

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