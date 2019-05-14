Тюменские думцы отказались защитить многодетные семьи от «мусорной реформы»

Тюменские депутаты отказались распространить действующие в регионе льготы по плате за вывоз мусора на все многодетные семьи. Законопроект, внесенный фракцией КПРФ, был отклонен на заседании комитета по социальной политике областной думы во вторник, 14 мая.

Согласно законопроекту, предлагалось возмещать из регионального бюджета 100% расходов на оплату коммунальной услуги по обращению с ТКО детям из всех многодетных семей региона, независимо от размера их доходов. Их родителям и опекунам коммунисты предлагали возмещать 30% от стоимости услуги. Целью законопроекта его авторы назвали «логическое продолжение социальной защиты многодетных семей на фоне проводимой мусорной реформы».

Такая льгота сейчас действует в Тюменской области, но только в отношении членов малоимущих многодетных семей (с подушевым доходом не более прожиточного минимума – 10 949 рублей).

«Красные» предлагали расширить круг льготников. Бюджету принятие законопроекта обошлось бы в 152,5 млн рублей в год. Напомним, стоимость услуги по обращению с ТКО в Тюменской области составляет 139 рублей с человека для жителей многоквартирных домов и 119 рублей с каждого жителя индивидуальных домов.

Глава фракции КПРФ Тамара Казанцева обосновала законопроект невысокими доходами жителей тюменской области и небольшими расходами на реализацию мер поддержки. «152 миллиона – это абсолютно ничего», – сказала Казанцева. Либерал-демократ Михаил Селюков в ответ заявил, что законопроект «легализует» тариф на вывоз мусора. По его словам, лучше найти способ снизить «мусорный» тариф, чем тратить бюджетные деньги на субсидирование платы за вывоз ТКО.

Казанцева в ответ напомнила, что за изначальный законопроект, внесенный губернатором, депутаты проголосовали единогласно, а инициативу оппозиции коллеги по думе не поддерживают.

Единоросс Виктор Рейн заявил, что вопрос расширения круга льготников должен решаться на уровне федерального центра. Либерал-демократ Глеб Трубин призвал проголосовать за законопроект, чтобы поддержать престиж многодетности.

В спор вступила замгубернатора Ольга Кузнечевских, которая рассказала, что в регионе 25700 многодетных семей, только 12 тысяч из них малообеспеченные. Чиновница напомнила, что в регионе действуют меры соцподдержки семей, для которых коммунальные платежи непосильны.

Спор закончил единоросс Николай Яшкин, замещавший председателя комитета Валерия Фалькова. Он сказал, что законопроект получил два негативных заключения, на основании чего дума может его отклонить.

В итоге члены социального комитета большинством голосов забраковали документ. Против проголосовали только Казанцева и Трубин.

Как ранее писал «Новый День», «мусорная реформа» вызвала крайне болезненную реакцию жителей Тюменской области. В Тюмени неоднократно проходили акции протеста, а активисты движения «Диванные войска» даже подали на губернатора Александра Моора и правительство региона в суд, требуя отменить территориальную схему обращения с ТКО. Тюменский областной суд сегодня обязал чиновников предоставить данные, на основании которых разрабатывалась территориальная схема.

Тюмень, Михаил Калянов

Тюмень. Другие новости 14.05.19

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