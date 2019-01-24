Губернатор Моор освободил детей из многодетных семей от платы за вывоз мусора

Дети из многодетных тюменских семей будут освобождены от обязанности платить за вывоз мусора. Соответствующий законопроект губернатор Александр Моор внес в областную думу. Документ предлагает расширить круг лиц, имеющих право на возмещение расходов на плату за обращение с твердыми коммунальными отходами.

«Так, в отношении детей из многодетных семей, имеющих среднедушевой доход, не превышающий величину, установленную правительством Тюменской области, законопроектом предусмотрено возмещение расходов на плату за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами в размере 100 процентов, а также в размере 30 процентов в отношении родителей (усыновителей) из данных семей», – говорится в пояснительной записке.

На реализацию этого законопроекта из бюджета региона в 2019 году потребуется ориентировочно 33,6 млн рублей. Стоит отметить, что новелла появилась за десять дней до митингов протеста против «мусорной» реформы.

Напомним, тюменская общественность возмущена новыми тарифами на вывоз мусора и требует отмены или хотя бы переноса «мусорной» реформы. Жители города не верят в корректность нормативов, многие начали ежедневно взвешивать мусор и пришли к выводу, что они завышены в 4 раза. Люди требуют доказать обоснованность расчетов не только по нормативам накопления, но и по тарифу. Однако областные власти игнорируют этот запрос и пытаются увести обсуждение проблемы в другое русло.

Так, губернатор Александр Моор предложил гражданам выбор – платить за вывоз мусора исходя из квадратных метров квартиры или по факту. Обосновывать свои расчеты, снижать норматив накопления мусора и тариф чиновники не хотят.

Тюмень, служба информации

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