В Тюмени отменен митинг против «мусорной» реформы: организаторы заболели

Сразу трое из пяти организаторов митинга против «мусорной» реформы, который должен был состояться 20 января в Тюмени, отказались от проведения акции протеста.

Сегодня, 18 января секретарь тюменского обкома РОТ ФРОНТ Сергей Целых сделал заявление о том, что митинг не состоится, поскольку он и его жена (председатель тюменского обкома советских женщин Татьяна Целых) заболели, а секретарь Тюменского обкома РКРП Михаил Савелков уехал на похороны за пределы региона.

«Сообщаю, что митинг против повышения тарифов на вывоз мусора, который планировалось провести 20 января в 13 часов на Центральной площади у памятника Ленину, не состоится в связи с болезнью организаторов митинга Целых С.М, Целых Т.Р и отъездом на похороны организатора митинга Савелкова М.А. за пределы Тюменской области», – говорится в письме за подписью Сергея Целых на имя секретаря тюменского обкома КПРФ Тамары Казанцевой.

Таким образом, остались лишь два организатора митинга, способных его провети – это представитель комитета протестных действий Тюмени Татьяна Казанцева и представитель инициативной группы «Тюмень против мусора» Светлана Бачурина.

По словам Татьяны Казанцевой, в неофициальной беседе представители РКРП заявили ей, что митинг не состоится, потому что «Тюмень против мусора» якобы имеет отношения с Алексеем Навальным.

«Нам заявили, что мы якобы спутались с Навальным, поэтому они отзывают заявку на митинг. Черепанов (руководитель тюменского отделения РКРП Александр Черепанов – прим. ред.) не отдает общественникам заверенную копию заявки», – сказала общественница.

Между тем сам Черепанов заявил «Новому Дню», что ничего не говорил про Навального. «Я лежу в больнице с пневмонией, у Михаила умер дядя, Целых заболели. Кто будет проводить митинг? Казанцева и Бачурина не способны организовать мероприятие, у них нет опыта», – заявил Александр Черепанов. По его словам, он не знает, когда теперь состоится митинг и состоится ли вообще.

Напомним, тюменская общественность возмущена новыми тарифами на вывоз мусора и требует отмены или хотя бы переноса «мусорной» реформы. В воскресенье, 20 января, на Центральной площади в Тюмени у памятника Ленину должен был состояться митинг протеста. Жители города не верят в корректность расчетов и нормативов и требуют доказать их обоснованность.

За два дня до митинга губернатор Александр Моор решил снизить градус социального напряжения. Он сообщил, что позволит выбирать жителям региона способ расчета стоимости услуг за вывоз мусора: исходя из количества жилой площади, или по факту.

Сегодня стало известно, что тюменским журналистам запретили писать новости, в которых подвергаются сомнению правильность реализации мусорной реформы и обоснованность тарифов на вывоз ТКО. Как рассказали «Новому Дню» коллеги из числа журналистов и редакторов тюменских СМИ, представители тюменского правительства потребовали снять подобные материалы с лент информационных агентств.

Региональным мусорным оператором Тюменской области стала компания ООО «Тюменское экологическое объединение» (ТЭО), подконтрольное энергетикам, бенефициарам «Корпорации СТС» Алексею Боброву и его партнеру Артему Бикову. В конце декабря штаб Навального в Тюменской области опубликовал большое расследование, в котором подробно аргументировали свою позицию, согласно которой настоящей целью реформы отрасли обращения с отходами в исполнении правительства области стало увеличение размера активов коммунального олигарха Артема Бикова. В штабе сделали вывод о том, что тюменцы получили коррупционный налог в виде повышенного тарифа и будут платить за вывоз мусора как в Европе, не получив ничего взамен.

Тюмень, служба информации

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