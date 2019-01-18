Тюменские власти удаляют новости про «мусорную» реформу из СМИ

Тюменским журналистам запретили писать новости, в которых подвергаются сомнению правильность реализации мусорной реформы и обоснованность тарифов на вывоз ТКО.

Как рассказали «Новому Дню» коллеги из числа журналистов и редакторов тюменских СМИ, представители тюменского правительства потребовали снять подобные материалы с лент информационных агентств. Речь идет не только о подконтрольных властям медиаресурсах, но и о частных СМИ, имеющих контракты с областью.

«Вчера позвонили в редакцию и сняли нашу новость, касающуюся возмущения тюменцев новыми тарифами. Запрещено также писать про предстоящий митинг протеста против «мусорной» реформы», – рассказал один из собеседников агентства.

По словам журналистов, в качестве цензоров обычно выступают вице-губернатор Сергей Сарычев, глава департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политики Павел Белявский или его подчиненная Илона Гимпелевич. Неугодные тексты снимаются с сайтов информагентств по звонку из правительства.

По неофициальной информации, вчера в правительстве собирали редакторов нескольких СМИ. Их проинструктировали, как правильно подавать тему вывоза ТКО. Сегодня, по данным «Нового Дня», в малом зале должна состояться еще одна такая встреча. Между тем, пресс-секретарь губернатора Андрей Осипов опроверг эту информацию. По его словам, никто журналистов не собирал, цензуру не вводил.

Напомним, тюменская общественность возмущена новыми тарифами на вывоз мусора и требует отмены или хотя бы переноса «мусорной» реформы. В воскресенье, 20 января, на Центральной площади в Тюмени у памятника Ленину состоится митинг протеста. Жители города не верят в корректность расчетов и нормативов и требуют доказать их обоснованность.

За два дня до митинга губернатор Александр Моор решил снизить градус социального напряжения. Он сообщил, что позволит выбирать жителям региона способ расчета стоимости услуг за вывоз мусора: исходя из количества жилой площади, или по факту. Как пояснили «Новому Дню» в пресс-службе губернатора, по факту – это значит исходя из количества контейнеров и их объема. Предположительно плата за полученный объем будет делиться между жителями дома согласно занимаемой ими площади. Более точная информация появится не раньше, чем через неделю.

Региональным мусорным оператором Тюменской области стала компания ООО «Тюменское экологическое объединение» (ТЭО), подконтрольное энергетикам, бенефициарам «Корпорации СТС» Алексею Боброву и его партнеру Артему Бикову.

В конце декабря штаб Навального в Тюменской области опубликовал большое расследование, в котором подробно аргументировали свою позицию, согласно которой настоящей целью реформы отрасли обращения с отходами в исполнении правительства области стало увеличение размера активов коммунального олигарха Артема Бикова.

В штабе сделали вывод о том, что тюменцы получили коррупционный налог в виде повышенного тарифа и будут платить за вывоз мусора как в Европе, не получив ничего взамен.

Тюмень, служба информации

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