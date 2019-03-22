Тюменские чиновники признали ошибки при расчете мусорных тарифов

При расчете тарифа на обращение с твердыми коммунальными отходами в Тюменской области были допущены ошибки, но исправлены они будут только в следующем году. Такой ответ дал региональный Департамент тарифной и ценовой политики на обращение тюменца Аркадия Каюгина.

Как ранее писал «Новый День», житель Тюмени обратился с заявлением в ФАС и департамент тарифной и ценовой политики с жалобой на завышенные тарифы по обращению с ТКО. Вчера активист получил ответ и разместил его на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

Каюгин интересовался у областных чиновников, почему при расчете предельных тарифов регоператора «ТЭО» из валовой выручки организации не исключены доходы, получаемые от продажи получаемого вторсырья.

«На дату установления тарифа на захоронение ТКО регоператор еще не осуществлял деятельность, в связи с чем организация не имела возможности представить в департамент сведения о фактических отходах, полученных от реализации вторсырья. При подтверждении факта получения доходов от реализации вторсырья, указанные доходы будут исключены из тарифа», – ответил ему директор департамента Евгений Карташков.

«Вот интересно расходы они («ТЭО») берут плановые, а доходы – фактические. В нормативных документах такой конкретизации нет», – прокомментировал ответ чиновника Каюгин.

Следующие вопросы касались математических ошибок, сделанных при расчете тарифа в пользу регионального оператора. Так налог на прибыль был рассчитан по ставке 25% вместо 20%, а налог на добавленную стоимость по ставке 20% вместо18%. Кроме того, при расчете тарифа «ТЭО» не учло возврат НДС из федерального бюджета, а это около 500 млн рублей, на которые кроме прочего начислены проценты за пользование банковским кредитом. В целом оба неверно рассчитанных налога составят в тарифе примерно в 900 млн рублей за 9 лет (срок окупаемости завода).

По несоответствию ставки НДС Евгений Карташков ответил, что «указанное отклонение будет учтено Департаментом при корректировке выручки на очередной расчетный период». Также в будущем будет произведена корректировка инвестиционной программы, в случае подтверждения факта возврата регоператором НДС из бюджета.

Ничего не смог возразить Карташков по поводу превышения установленной суммы комиссии АО «ЭК» Восток», являющегося агентом по начислению и сбору оплаты за обращение ТКО. Оказывается, что при расчете тарифа агентский договор представлен не был и экспертом не учтен. И снова отклонение фактических расходов регоператора директор департамента пообещал учесть в будущем периоде.

В конце своего ответа общественнику Евгений Карташков еще раз повторяет, что фактические данные деятельности регоператора будут учтены при корректировке тарифов по итогам 2019 года. Однако Аркадий Каюгин, напоминает, что основное заявление им было направлено в антимонопольный орган, полномочиями которого являются проверка установленных тарифов.

«Департамент тарифной и ценовой политики признал, что по большинству пунктов должны быть сделаны корректировки. Однако эти корректировки по инициативе Департамента могут быть сделаны только в конце года. Для того чтобы изменения были сделаны до этого срока, необходимо решение суда или предписание ФАС. Напомню, ФАС запросили материалы в Департаменте, пока ждем результаты», – подвел итоги переписки с чиновниками Аркадий Каюгин.

Тюмень, служба информации

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