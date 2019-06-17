Тюменцы проиграли суд по мусорной реформе правительству, так как власти экстренно исправили закон

В Тюмени противники «мусорной реформы» проиграли суд губернатору и чиновникам правительства области. Судья областного суда Александр Ревякин отказал в коллективном иске гражданам, просившим признать недействительной территориальную схему обращения с коммунальными отходами, сообщила «Новому Дню» депутат областной думы от КПРФ Тамара Казанцева.

Утром в понедельник, 17 июня, правительство Тюменской области приняло новое постановление об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, которым в терсхему были внесены изменения по пунктам, которые оспаривали противники «мусорной реформы». «Сегодня утром, в 8-02 [правительство] приняло новое постановление [«об утверждении территориальной схемы обращения с отходами»], – рассказала Казанцева, которая являлась одним из истцов. – Представители правительства пришли в суд с ним, сказали, что то постановление, которое мы просили признать недействительным, отменяется, и у нас больше нет оснований оспаривать территориальную схему».

Новое постановление правительства не решает проблемы территориальной схемы обращения с коммунальными отходами, считают противники «мусорной реформы». Остаются вопросы к нормативам по количеству отходов на каждого жителя, транспортной схеме их доставки на заводы и сортировочные станции, по излишней мощности заводов.

Представители ответчика – правительства региона – заявили в суде, что после внесения изменений в территориальную схему права истцов больше не нарушены, и просили отклонить иск. Представитель прокуратуры Тюменской области поддержал ответчиков, отметив, что документы получили положительное согласование в Росприроднадзоре и других федеральных органах власти.

Правительство изменило ряд положений территориальной схемы. Так, теперь речь идет не о строительстве мусороперерабатывающих заводов, а о мусоросортировочных. В ходе судебного заседания выяснилось, что упоминание мусороперерабатывающих заводов было «технической ошибкой». Все даты ввода в строй мусоросортировочных заводов были изменены с 2017 на 2019 год. Впрочем, Тамара Казанцева считает, что ввести заводы в Тобольске и Ишиме в 2019 году все равно не удастся.

Косвенным подтверждением этому может служить законопроект, внесенный 14 июня в тюменскую областную думу. В нем правительство Тюменской области предлагает концессионерам, строящим «объекты, на которых осуществляются обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов», до восьми дополнительных месяцев на завершение работ. Для этого достаточно в ходе реализации соглашения заключить дополнительный договор аренды участка под размещение объекта коммунальной инфраструктуры.

Напомним, что из трех мусоросортировочных заводов, запланированных в Тюменской области, работает только один – в Тюмени. Заводы в Тобольске и Ишиме на конец весны 2019 года находились на стадии готовности в 40% и 10% соответственно.

Тамара Казанцева сообщила, что она и другие истцы не согласны с решением областного суда, оно будет обжаловано в Верховный суд. Кроме того, противники мусорной реформы намерены подать еще один иск. В документе истцы намерены оспорить территориальную схему обращения с коммунальными отходами в полном объеме. «У нас было 4 пункта территориальной схемы, [которые мы оспаривали]. А сейчас мы включим все, и куда транспортируются отходы, в каком количестве. У нас много вопросов, если [в первом иске] было 4 пункта, то в этом будет 34 требования, чтобы не упустить ничего», – рассказала Казанцева.

Напомним, что группа активистов движения «Диванные войска города Тюмени» обратилась в суд с иском о признании недействительными постановления правительства региона об утверждении территориальной схемы обращения с коммунальными отходами и самой терсхемы в феврале. Под иском подписались 26 человек, в том числе депутаты областной думы от КПРФ Тамара Казанцева и Юрий Юхневич.

Лидер «Диванных войск» Анатолий Княжев на днях провел неофициальную проверку работы тюменского мусоросортировочного завода. Он обнаружил, что мусоровозы лишь формально, «для галочки», заезжают на территорию мусоросортировочного завода, а потом сваливают весь мусор просто на полигоне. В пресс-службу компании «ТЭО», оператора завода, направлен официальный запрос. Ответ на него на момент публикации получен не был.

Ранее «Новый День» писал, что ряд стекло с завода не нужно крупному тюменскому потребителю – заводу «Стеклотех». На аукционах оператору мусоросортировочного завода, компании «ТЭО», удается продать лишь часть получаемого вторсырья, а полпред президента в УрФО Николай Цуканов на одном из совещаний назвал работу компании, принадлежащей уральскому энергетику Алексею Боброву, «мартышкиным трудом».

Тюмень, Михаил Калянов

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