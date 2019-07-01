Росприроднадзор подал в суд на тюменского «мусорного» оператора

Росприроднадзор подал в суд на регионального оператора по обращению с коммунальными отходами – компанию «ТЭО». Причина – несвоевременное или неполное внесение оплаты за негативное воздействие на окружающую среду, говорится в определении Арбитражного суда Тюменской области.

Росприроднадзор считает, что ООО «Тюменское экологическое объединение» задолжало в бюджет пени за несвоевременное или неполное внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду в размере 627 178 руб. 40 коп. Период, за который начислены пени, в документе не указан, также как и сумма просроченных «мусорным» оператором платежей. Иск Росприроднадзора принят судом к производству, первое заседание по делу назначено на 11 июля.

«Тюменское экологическое объединение» подконтрольно бенефициарам «Корпорации СТС» Алексею Боброву и Артему Бикову. Компания заключила с властями концессионное соглашение на строительство трех мусоросортировочных заводов, но до сих пор построила только один – в Тюмени.

Работа мусоросортировочных заводов в Тюменской области и действия компании «ТЭО» как регионального оператора в целом неоднократно становились мишенью для критики. Так, в феврале 2019 года более двух десятков тюменцев, в том числе два депутата областной думы, подали коллективный иск против правительства и губернатора Тюменской области. Они требовали отменить разработанную территориальную схему обращения с коммунальными отходами, указывая на ее многочисленные недостатки. Чиновники выиграли суд, внеся в терсхему изменения за два часа до финального судебного заседания.

Уральский полпред Николай Цуканов обращал внимание на проблемы с сортировкой. Он говорил, что мусорный завод в Тюмени занимается «мартышкиным» трудом, закапывая отходы из-за отсутствия рынка сбыта.

Тюмень, Михаил Калянов

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